Голова ЄК позитивно оцінила антикорупційний прогрес України, - Зеленський

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн позитивно відреагувала на нові антикорупційні кроки України, які є важливими для євроінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.