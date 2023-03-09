ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Голова ЄК позитивно оцінила антикорупційний прогрес України, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, Четвер 09 березня 2023 23:08
Голова ЄК позитивно оцінила антикорупційний прогрес України, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн позитивно відреагувала на нові антикорупційні кроки України, які є важливими для євроінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Пані президент Єврокомісії позитивно оцінила і прогрес нашої держави на антикорупційному напрямі. Зокрема, затвердження антикорупційної стратегії та призначення нового директора НАБУ. Це важливо у контексті нашого подальшого руху до початку переговорів щодо членства України в ЄС", - наголосив голова держави.

Нагадаємо, 6 березня на засіданні Кабмін затвердив кандидатуру нового директора Національного антикорупційного бюро. Ним став Семен Кривоніс.

Також ми писали, що НАЗК розкрило зміст нової державної антикорупційної програми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Єврокомісія Вступ в ЄС Урсула фон дер Ляйєн
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях