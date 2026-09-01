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Голосование в укрытии: как будет работать Рада во время длительных воздушных тревог (фото)

15:52 01.09.2026 Вт
3 мин
Что изменится для народных депутатов во время затяжной опасности?
aimg Ирина Костенко
Парламент планирует работать даже во время длительных тревог (фото иллюстративное: Getty Images)

Верховная Рада готовится к работе во время длительных воздушных тревог. Проводить пленарное заседание и голосовать планируют непосредственно в укрытии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ВРУ в Facebook.

Изменения в Раде на случай длительных тревог

Во вторник, 1 сентября, украинцам рассказали, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и руководитель Аппарата ВРУ Вячеслав Штучный встретились с журналистами.

В рамках встречи они рассказали об альтернативном варианте проведения голосований в парламенте - во время длительных воздушных тревог.

Отмечается, что в целом в случае объявления воздушной тревоги народные депутаты должны:

  • прервать пленарное заседание;
  • пройти в укрытие.

"В условиях длительных воздушных тревог это занимает время, которое парламент может использовать для выполнения своих конституционных полномочий", - констатировали в пресс-службе Верховной Рады.

Учитывая такую ситуацию, Аппарат ВРУ создал возможность продолжать пленарное заседание непосредственно в укрытии - расположенном в здании парламента на улице Михаила Грушевского, 5.

Глава ВРУ во время встречи (фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)

Что известно об этом укрытии для нардепов

Сообщается, что в этом помещении "обустроены рабочие места для всех народных депутатов".

"Такой формат будет применяться именно в случае длительных воздушных тревог", - подчеркнул Стефанчук.

Он добавил, что "при других условиях Верховная Рада будет продолжать работу в обычном режиме в сессионном зале".

Руслан Стефанчук пообщался с журналистами (фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)

Как будут проводиться голосования

В пресс-службе парламента рассказали, что для проведения голосований (в случае длительных воздушных тревог) Аппарат Верховной Рады разработал систему, которую народные депутаты будут тестировать в течение этой недели.

"На создание этой системы не было потрачено ни копейки бюджетных средств", - сообщил Штучный.

Он уточнил, что она была разработана "силами Аппарата Верховной Рады".

"Российские атаки не должны влиять на работу парламента", - констатировали в ВРУ.

Для проведения голосований была разработана специальная система (фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)

Исходя из опубликованного фото можно предположить, что голосование в таких случаях будут проводить с помощью смартфонов (вероятно даже через QR-код).

Как выглядит "дополнительный" зал в укрытии

Фотографией зала для голосования в укрытии Верховной Рады поделился народный депутат Ярослав Железняк.

"Вот такой "дополнительный" зал в укрытии для голосования", - написал он в своем Telegram.

"Дополнительный" зал для нардепов в укрытии ВРУ (фото: t.me/yzheleznyak)

"Ну и плюс зал, в котором вы раньше видели согласительный совет", - подытожил народный избранник.

Напомним, в последнее время в Киеве регулярно объявляют воздушные тревоги (их может быть больше 10 в день), поскольку РФ запускает по столице и области реактивные ударные дроны.

Учитывая такую ситуацию, столичные власти предложили разрешить работу "зеленой" ветки метро без ограничений, а также скорректировать правила комендантского часа.

Читайте также, как могут "разделить" тревоги в Киеве (чтобы они не парализовали жизнь города).

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