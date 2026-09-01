Голосование в укрытии: как будет работать Рада во время длительных воздушных тревог (фото)

Верховная Рада готовится к работе во время длительных воздушных тревог. Проводить пленарное заседание и голосовать планируют непосредственно в укрытии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ВРУ в Facebook.
Во вторник, 1 сентября, украинцам рассказали, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и руководитель Аппарата ВРУ Вячеслав Штучный встретились с журналистами.
В рамках встречи они рассказали об альтернативном варианте проведения голосований в парламенте - во время длительных воздушных тревог.
Отмечается, что в целом в случае объявления воздушной тревоги народные депутаты должны:
"В условиях длительных воздушных тревог это занимает время, которое парламент может использовать для выполнения своих конституционных полномочий", - констатировали в пресс-службе Верховной Рады.
Учитывая такую ситуацию, Аппарат ВРУ создал возможность продолжать пленарное заседание непосредственно в укрытии - расположенном в здании парламента на улице Михаила Грушевского, 5.
Сообщается, что в этом помещении "обустроены рабочие места для всех народных депутатов".
"Такой формат будет применяться именно в случае длительных воздушных тревог", - подчеркнул Стефанчук.
Он добавил, что "при других условиях Верховная Рада будет продолжать работу в обычном режиме в сессионном зале".
В пресс-службе парламента рассказали, что для проведения голосований (в случае длительных воздушных тревог) Аппарат Верховной Рады разработал систему, которую народные депутаты будут тестировать в течение этой недели.
"На создание этой системы не было потрачено ни копейки бюджетных средств", - сообщил Штучный.
Он уточнил, что она была разработана "силами Аппарата Верховной Рады".
"Российские атаки не должны влиять на работу парламента", - констатировали в ВРУ.
Исходя из опубликованного фото можно предположить, что голосование в таких случаях будут проводить с помощью смартфонов (вероятно даже через QR-код).
Фотографией зала для голосования в укрытии Верховной Рады поделился народный депутат Ярослав Железняк.
"Вот такой "дополнительный" зал в укрытии для голосования", - написал он в своем Telegram.
"Ну и плюс зал, в котором вы раньше видели согласительный совет", - подытожил народный избранник.
Напомним, в последнее время в Киеве регулярно объявляют воздушные тревоги (их может быть больше 10 в день), поскольку РФ запускает по столице и области реактивные ударные дроны.
Учитывая такую ситуацию, столичные власти предложили разрешить работу "зеленой" ветки метро без ограничений, а также скорректировать правила комендантского часа.
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