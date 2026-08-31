В Раде рассматривают вариант с голосованием по телефонам во время тревог, - источник

"Конечно, ищут "план Б". Так, чтобы не переезжать из здания парламента, а во время тревог спускаться в подвал, который работает у нас как укрытие, и не прерывать заседание", - отметил источник.



На уточняющий вопрос, как в таких условиях народные депутаты могут голосовать, источник сказал, что вероятный вариант делать это через мобильное приложение с персональной верификацией, которая в частности будет подтверждать, что человек находится в здании Верховной Рады, а не дома.



Вместе с тем собеседник отметил, что финальное решение еще не принято. Прямо сейчас проходит заседание Согласительного совета (в 15:00), на котором должны были обсудить этот вопрос.

Постоянные тревоги в Киеве

Напомним, в Киеве последнее время регулярно объявляют воздушные тревоги, поскольку россияне запускают по столице и области реактивные беспилотники.

Верховная Рада с начала полномасштабной войны не работала во время воздушных тревог. Сейчас же формат работы парламанта пересматривают.