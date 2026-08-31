В Киеве могут разделить тревоги на "желтую" и "красную": детали нового плана

Украинские власти рассматривают варианты, чтобы тревоги не прерывали работу всех заведений в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ольгу Василевскую-Смаглюк в Telegram .

По ее словам, во время заседания фракции СН премьер Сергей Корецкий рассказал, что Кабмин готовит отдельный план о режиме работы заведений во время тревог. Главная идея состоит в том, чтобы жизнедеятельность города и экономики продолжалась даже в условиях непрерывных атак.

Два вида тревог

Василевская-Смаглюк уточнила, что предлагается разделить виды тревог на "желтую" и "красную".

"Желтая" тревога будет объявляться во время дроновых атак. Во время ее действия работа заведений может продолжаться или прекращаться - все на усмотрение руководства конкретного заведения.

"Красная" тревога будет объявляться во время ракетной опасности. Все заведения будут обязаны прекратить работу.

"Также предлагается ограничить тарифы такси во время тревог, разблокировать мосты, сохраняется наземное сообщение", - подчеркнула она.

Нардеп уточнила, что, по словам Корецкого, новые регламенты еще не приняты. Вопрос должны решить в течение ближайших дней.

Тревоги в Киеве

Напомним, последнее время россияне непрерывно атакуют Киев реактивными ударными дронами. Из-за того, что у Украины пока недостаточно средств для борьбы с такими беспилотниками, они долетают до столицы.

За день воздушную тревогу в Киеве могут объявлять более 10 раз.