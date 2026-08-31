Рада будет работать во время тревог, голосование будет через QR-код, - нардеп
В Верховной Раде готовится новый формат работы во время тревог. Депутаты будут спускаться в укрытие, однако заседание не будут прерывать, а голосование продолжится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram народной депутатки от фракции "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк.
Верховная Рада планирует продолжить работу во время воздушных тревог. По словам депутата, новый формат предполагает, что парламентариям дадут 10 минут на спуск в укрытие, после чего заседание продолжится.
Такой порядок работы на заседании фракции сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Для работы депутатов в укрытии уже подготовили необходимую инфраструктуру. В частности, там установили стулья для 330 народных избранников.
Как депутаты будут голосовать
После спуска в укрытие парламентарии смогут продолжать голосование по своим планшетам или телефонам. Для этого они будут использовать личные QR-коды, по которым можно будет перейти на страницу голосования.
Таким образом, воздушная тревога не должна автоматически означать остановку работы парламента. Депутаты смогут перейти в более безопасное место и одновременно оставаться вовлеченными в работу Совета.
Новую систему начнут тестировать
В ближайшие дни депутаты начнут проверять, как будет работать новый механизм на практике. Для этого они будут спускаться в укрытие группами по 20 человек.
Ожидается, что тестирование поможет проверить работу системы голосования и организацию процесса во время воздушной тревоги.
По замыслу новый формат позволит не прерывать заседания Совета из-за тревог и обеспечить непрерывность работы парламента.
Кроме того, на фоне длительных воздушных тревог в Киеве власти рассматривают новый подход к работе заведений. Речь идет о возможном разделении сигналов на "желтый" и "красный" в зависимости от типа угрозы.
"Желтую" тревогу предлагают объявлять во время атак дронов. В таком случае заведения смогут самостоятельно решать, продолжать ли работу. "Красный" сигнал планируют применять при ракетной опасности, тогда работу заведений должны прекращать.