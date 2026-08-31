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Рада будет работать во время тревог, голосование будет через QR-код, - нардеп

20:25 31.08.2026 Пн
2 мин
Депутатам будут давать 10 минут на спуск в укрытие, после чего они продолжат работу
aimg Мария Науменко
Рада будет работать во время тревог, голосование будет через QR-код, - нардеп Фото: народные депутаты во время заседания Верховной Рады Украины (Getty Images)
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В Верховной Раде готовится новый формат работы во время тревог. Депутаты будут спускаться в укрытие, однако заседание не будут прерывать, а голосование продолжится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram народной депутатки от фракции "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

Верховная Рада планирует продолжить работу во время воздушных тревог. По словам депутата, новый формат предполагает, что парламентариям дадут 10 минут на спуск в укрытие, после чего заседание продолжится.

Такой порядок работы на заседании фракции сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Для работы депутатов в укрытии уже подготовили необходимую инфраструктуру. В частности, там установили стулья для 330 народных избранников.

Как депутаты будут голосовать

После спуска в укрытие парламентарии смогут продолжать голосование по своим планшетам или телефонам. Для этого они будут использовать личные QR-коды, по которым можно будет перейти на страницу голосования.

Таким образом, воздушная тревога не должна автоматически означать остановку работы парламента. Депутаты смогут перейти в более безопасное место и одновременно оставаться вовлеченными в работу Совета.

Новую систему начнут тестировать

В ближайшие дни депутаты начнут проверять, как будет работать новый механизм на практике. Для этого они будут спускаться в укрытие группами по 20 человек.

Ожидается, что тестирование поможет проверить работу системы голосования и организацию процесса во время воздушной тревоги.

По замыслу новый формат позволит не прерывать заседания Совета из-за тревог и обеспечить непрерывность работы парламента.

Кроме того, на фоне длительных воздушных тревог в Киеве власти рассматривают новый подход к работе заведений. Речь идет о возможном разделении сигналов на "желтый" и "красный" в зависимости от типа угрозы.

"Желтую" тревогу предлагают объявлять во время атак дронов. В таком случае заведения смогут самостоятельно решать, продолжать ли работу. "Красный" сигнал планируют применять при ракетной опасности, тогда работу заведений должны прекращать.

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