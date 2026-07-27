"Адские санкции" Грэма против России вызвали раскол в Конгрессе

В Сенате США возник спор вокруг нового законопроекта о санкциях против России. Демократы поддерживают давление на Москву, но выступают против расширения тарифных полномочий Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Telegraph.

Что вызвало спор

В США разгорелась дискуссия вокруг законопроекта, предусматривающего введение жестких ограничений против стран, продолжающих закупать российскую нефть.

Как сообщают американские СМИ, администрация Дональда Трампа предлагает установить пошлины до 100% для пяти крупнейших импортеров российского сырья. По имеющимся данным, среди них находятся Китай, Индия и Турция.

По мнению сторонников инициативы, такой шаг позволит сократить один из основных источников доходов Кремля и усилить экономическое давление на Россию на фоне продолжающейся войны против Украины.

Почему выступили демократы

Несмотря на общую поддержку санкционного давления на Москву, часть демократов выступила против предложенного механизма. Они считают, что привязка санкций к тарифным полномочиям может создать опасный прецедент и предоставить президенту дополнительные возможности для введения новых пошлин.

"Трамп продемонстрировал действительно безрассудное злоупотребление тарифными полномочиями, которое наносит ущерб нашей экономике. Я знаю, что мы работаем над тем, чтобы сузить это круг, поэтому именно на этом я и буду сосредотачиваться" - заявил сенатор Кори Букер

При этом он подчеркнул, что считает необходимым продолжать поддержку Украины.

С аналогичной позицией выступил сенатор Рафаэль Уорнок, который заявил, что предоставление президенту дополнительных тарифных полномочий вызывает у него "глубокую обеспокоенность". Конгрессмен Грегори Микс также назвал предложенный механизм "троянским конем" для расширения полномочий Белого дома в тарифной политике.

Что с законопроектом

Речь идет об инициативе, ранее предложенной сенатором Линдси Грэмом. Первоначальная версия документа предусматривала введение 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти, однако позднее администрация Трампа предложила снизить их до 100%.

По данным СМИ, законопроект может быть вынесен на голосование в Сенате уже на следующей неделе, если его поддержат все сенаторы.

Что говорят республиканцы

Республиканцы раскритиковали позицию демократов. Сенатор Кэти Бритт заявила, что разногласия ставят под угрозу поддержку Украины.

"Ненавидят ли они Трампа больше, чем на самом деле хотят помочь Украине?", - заявила Бритт.

В свою очередь сенатор Джерри Моран назвал возникшие споры вокруг санкционной инициативы "печальными".

При этом администрация Трампа продолжает использовать тарифные инструменты: после решения Верховного суда, ограничившего действие части ранее введенных пошлин, Белый дом объявил о новых тарифах в размере от 10% до 12,5% для десятков стран, обосновав их необходимостью борьбы с использованием принудительного труда.