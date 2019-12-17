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Вечірнє засідання Ради може не відбутися, - Арахамія

Новини » Політика     17.12.2019 - 15:55
Вечірнє засідання Ради може не відбутися, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами глави фракції "СН", засідання можуть закрити одразу після відкриття

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вечірнє засідання Верховної ради України може не відбутися. Про це він сказав журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, засідання можуть закрити одразу після відкриття.

"Ймовірно, що в 4 ми просто відкриємо засідання і потім закриємо. Це вимога всіх фракцій, які були на цьому комітеті. Я вважаю, що це неконструктивно, якщо ми заблокуємо роботу Верховної ради. Дуже багато важливих законів, які треба приймати", - заявив Арахамія.

Він наголосив, що питання ринку землі сьогодні взагалі немає у порядку денному, а інші фракції маніпулюють.

Зазначимо, глава Ради Дмитро Разумков оголосив про відкриття засідання і одразу ж його закрив.

"Вечірнє засідання оголошую закритим. Повертаємося до консультацій", - сказав спікер парламенту.

Варто відзначити, ранкове засідання також практично повністю зайняли консультації фракцій, і повноцінна робота з законопроектами в залі не відбулася.

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