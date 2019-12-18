У Раді почалося закрите засідання аграрного комітету з участю Разумкова

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також у засіданні беруть участь усі голови фракцій

У Верховній раді розпочалося розширене засідання комітету з питань аграрної політики за участю спікера парламенту Дмитра Разумкова та голів усіх парламентських фракцій. Про це РБК-Україна повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетьманцев.

За його словами, засідання почалося після 9 години ранку.

"Поки не почалася нарада за участю голів фракцій. Зараз розпочалося засідання аграрного комітету, але з головою та головами всіх фракцій", - повідомив Гетьманцев.

Нардеп зазначив, що засідання проходить у закритому режимі.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "на засідання не допустять провокаторів, які прагнуть його зірвати". При цьому можуть акредитувати кілька телекамер, які будуть транслювати засідання комітету для телеканалів.

Нагадаємо, вечірнє засідання Верховної ради України у вівторок не відбулося. Голова ВР Дмитро Разумков закрив його відразу ж після відкриття і зазначив, що народні обранці повернуться до консультацій щодо закону про ринок землі.

Також РБК-Україна писало, що у вівторок біля стін ВР проходило кілька мітингів, зокрема, проти відкриття ринку землі. Так, кількість постраждалих силовиків в результаті зіткнень під Верховною радою досягло 17 осіб.