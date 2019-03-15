Голос вулиці: хто і як зриває виборчу кампанію Петру Порошенко

Центральная избирательная комиссия 11 января разрешила "Национальным дружинам" иметь официальных наблюдателей на выборах. В эфире "Радио Свобода" спикер этой организации Игорь Вдовин заявил, что активисты могут применять силу против фальсификаторов. ЦИК в ответ попросил МВД и СБУ проверить это заявление.

На недавнем брифинге Арсен Аваков заявил, что с активистами была проведена профилактическая работа: "Есть убеждение, что никто из тех, кто красиво заявляет (о применении силы в случае выявленных нарушений, – ред.) не пойдет на конфликт", – уточнил министр.

Но его словам на Банковой в контексте последних событий доверять не склонны. Националисты 9 марта под предводительством народного депутата Андрея Билецкого устроили потасовку с полицией и Национальной гвардией прямо под Администрацией президента. Поводом стало расследование о коррупции в оборонном секторе и возможной причастности к хищениям в госконцерне "Укробронпром" окружения Порошенко. По данным журналистов, в схеме участвовал близкий соратник главы государства Олег Гладковский (Свинарчук) и его сын Игорь.

"Дружины" идут на вы

Активисты несколько раз приезжали к домам семьи Гладковских в элитном коттеджном поселке под Киевом. Кроме граффити со словами "Мародер" и "Свинарчуков за решетку", они оставили после себя разбитые окна и сотни наклеек с перечеркнутой головой свиньи по всему поселку.

Перед выходом второй части расследования президент уволил Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Но Билецкий и его соратники продолжают требовать ареста фигурантов коррупционного скандала, попутно напоминая Порошенко его же слова полуторагодичной давности: "Кто будет воровать в армии – руки поотрубаю. Это позиция президента".

Чем дольше силовики медлят с вынесением подозрения Гладковским, тем жестче становятся акции националистов. Если первый митинг прошел с файерами и петардами, то прибытие "Национального корпуса" на встречу Порошенко с избирателями в Черкассах в прошлую субботу закончилось массовой дракой с полицией и поспешным отъездом главы государства. С тех пор активисты приходят на все массовые мероприятия с его участием по Украине с плакатами "Свиноборонпром" и кричалками "Где отрубленные руки?".

Учитывая, что Порошенко как раз проводит предвыборный тур по регионам, такая активность "Нацдружин", по словам собеседников на Банковой, выводит его из себя. В итоге встречи с избирателями проходят в напряженной атмосфере, а президент то и дело срывается на колкие реплики в адрес скандирующих за оградой оппонентов.

В команде Порошенко убеждены, что "Нацкорпус" во время агитационных поездок президента "действует по доброй воле" министра внутренних дел. "У Авакова своя песня, он нам заявляет, что он только за закон, чтобы все было по закону. Но на самом деле он просто пошел ва-банк, – отметил собеседник в команде президента. – Даже если поверить, что эти активисты и вправду хотят наказания для Гладковского, так для этого есть политическое и правовое наказание. Политическое президент со своей стороны выполнил: он его уволил. Если они хотят правового, тогда логически, что они должны были идти под НАБУ или Военную прокуратуру, но не на Банковую".

Пока националисты выдвигают требования президенту, в это время Арсен Аваков публично атакует команду Порошенко, при любой возможности заявляя о массовом нарушении избирательного законодательства его командой. Сначала министр, по сути, обвинил Сергея Березенко (БПП) в координации "сеток" агитаторов, а позже заявил, что штаб действующего президента использует админресурс для поощрения избирателей через бюджетную программу "Турбота".

Долгое время на Банковой были уверены, что Аваков подыгрывает лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко в ее президентских амбициях в обмен на сохранение министерского портфеля. Как писало РБК-Украина, часть "Народного фронта" уже сотрудничает с Тимошенко, надеясь получить мандаты в следующем созыве парламента и сохранить депутатский иммунитет. Но сейчас концепция несколько изменилась. Приближенные к "первому лицу" собеседники считают, что Аваков играет не столько за одного из кандидатов, сколько против Порошенко.

И если Аваков бьет по президенту на словах, раскрывая факты использования админресурса, то активисты Нацкорпуса, как считают в АП, в этой истории выполняют "грязную работу". За последнюю неделю националисты уже трижды срывали встречи Порошенко с избирателями в Черкассах, Житомире и Чернигове. В команде гаранта уверены, что этим их задача не ограничится.

"У Билецкого будут дальше обострять ситуацию. Может дойти до того, что они сорвут нам выборы в тех округах, где у Порошенко высокий рейтинг. В таких населенных пунктах выборы могут признать недействительными", – рассуждает собеседник на Банковой.

Подозрения АП о попытке срыва голосования в округах, где у Порошенко будет высокий результат, в "Нацкорпусе" опровергают. "В Западной Украине, к примеру, у нас не особо сильные организации, в отличие от Черкасс, Одессы, Днепра и т.д. Потому мы в основном будем вести активность там, где осенью наши кандидаты потом смогут выдвинуться на мажоритарных округах, которые, очевидно, останутся", – говорит собеседник в политсиле.

"Национальный корпус" не ставит перед собой цель сорвать кампанию Порошенко, уверяет источник в партии. Их задача – подготовка к парламентской кампании. "Как любая политсила, мы думаем о наших перспективах. Впереди – парламентские выборы, нам надо мобилизировать свой ядерный электорат и привлечь радикальную протестную публику. После каждой такой акции, как в Черкассах, мы сталкиваемся с волной ненависти в наш адрес, но в то же время к нам примыкают и новые сторонники", – рассказывает собеседник в Нацкорпусе.

Десница без контроля

В акциях с требованием "отрубить руки" Гладковским принимают участие несколько правых сил, объединенных в рамках "Азовского движения". Туда входит общественная организация "Национальные дружины", активисты которой "наводят порядок на украинских улицах". Преимущественно они занимаются антинаркотическими рейдами, борьбой с незаконными застройками и другой условно "социальной работой". Основная часть "дружинников" – молодые люди возрастом до 25 лет, среди них много подростков. Именно они создают массовую картинку для СМИ во время акций.

В рамках движения также существует партия "Национальный корпус", которую в парламенте представляют два внефракционных депутата: Олег Петренко и Андрей Билецкий. В рамках легализации добровольцев "Азов" перешел под начало министерства внутренних дел. С тех пор "Национальный корпус" принято считать лояльными к Арсену Авакову. Собеседники в окружении президента уверены, что глава МВД использует силовой ресурс "азовцев" в собственных интересах. Это якобы подтверждают весьма вялые действия полиции во время акций "Нацкорпуса" и "Нацдружин".

До последней недели стычки между активистами и правоохранителями можно было пересчитать на пальцах правой руки. И даже сейчас, когда соратники Билецкого пошли в наступление на президента после скандала в "Укроборонпроме", силовики ведут себя предельно аккуратно. В отличие от инцидента с националистами из "С14", которых сначала задержали перед выступлением Юлии Тимошенко на Контрактовой площади, а потом избили в Подольском отделении полиции.

"У Авакова в министерстве есть целый департамент "по выборам". Их стратегию можно описать так: своим помогаем, а чужих, то есть Порошенко, "мочим", – отметил собеседник в команде главы государства, добавив, что "это сценарий, по большому счету, Игоря Коломойского – дестабилизация". Собеседники РБК-Украина утверждают, что в последнее время люди из окружения Порошенко получают телефонные звонки от Коломойского с рассказами о том, что произойдет в Украине через две-три недели.

В штабе Порошенко убеждены, что в такой же информационной повестке работают медиа-активы Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина. "На "Интере" сначала внезапно появляется Билецкий, который без проблем продвигает там свои тезисы. Мы еще удивились, к чему бы это. А потом происходят Черкассы. Это "Интер" уже не показывает, но зато в полный рост крутят "Плюсы", – отмечает источник.

Другой собеседник в окружении Порошенко также убежден, что в раскрутке скандалов вокруг действующего президента задействованы мощности не только Авакова и Коломойского, но и других влиятельных игроков украинской политики. "Там уже все, кому не лень", – говорит он.

Но, судя по всему, эффективных контрмер в команде у Порошенко еще не разработали. Пока что обсуждается возможность инициировать лишение структур "Нацкорпуса" статуса наблюдателя на грядущих выборах. Впрочем, в партии Билецкого не видят в этом существенной проблемы. "Не будем стоять на самих участках, значит, будем стоять возле участков", – отметил один из представителей "Нацкорпуса".

"Если будут провокации с их стороны в день голосования, мы все это будем фиксировать и вызывать полицию. Не будет реагировать полиция? Значит, будем писать заявление о бездействии полиции. Да и к тому же их провокации на участках только дадут нам повод для обжалования результата голосования как на участке, так и на округе", - отметил один из источников в штабе Порошенко.

Андрей Билецкий, в свою очередь, называет связи с министром внутренних дел абсурдом: "Никакой связи с Арсеном Аваковым. Все, что делается вокруг этого, – не очень разумное повторение клише, которым Администрация президента пыталась уничтожить каждый добровольческий батальон... Решили, что нашей темной стороной будет Аваков", – заявил он на брифинге после событий в Черкассах.

Олег Петренко разговоры о влиянии главы МВД на "Нацкорпус" называет "многолетней мифологией". С Аваковым у Билецкого были "максимально рабочие отношения", когда он создавал и руководил батальоном "Азов", отметил Петренко. "Невозможно было без рабочих и конструктивных отношений с министром внутренних дел создать дееспособный добровольческий батальон в структуре МВД. Но я точно знаю одно: "азовское" движение, "Нацкорпус" – нас невозможно приручить, купить и эксплуатировать в чьих-то интересах и в чью-то пользу. Если с кем-то из политиков ситуативно у нас совпадают интересы, то мы будем сотрудничать – с любым министром, с любым политиком", – сказал он РБК-Украина.

Что же касается событий в Черкассах, то, по словам Петренко, после задержания митингующих местная полиция, которая находится в подчинении министра Авакова, наоборот "максимально пыталась выслужиться перед Администрацией президента". "Полицейские допустили множество нарушений только для того, чтобы показательно наказать представителей "Нацкорпуса". Поэтому всерьез можно было бы еще обсуждать эту мифологию с Аваковым, если бы я лично не был свидетелем всего этого несколько дней назад", - говорит Петренко.

При этом сам Аваков фактически заступился за "Нацдружины" в прямом эфире. Он заявил, что был "чудовищно зол" по факту этого инцидента, потому что во главе нападавших стоял "атошник", которого министр лично знает. "И вот эти люди в какой-то момент решили в своем праведном гневе, что они могут переходить границы. И это была главная проблема в тот день. И что, теперь больше полиции поставить? Всех арестовать? Открывать огонь, не дай бог? Не так. Или мы вместе с вами договоримся о тех правилах, которые мы хотим иметь на этих выборах, или одной полицией ты ничего не сделаешь", – добавил глава МВД.

Еще более показателен пост в Facebook, написанный Аваковым после стычки в Черкассах. Министр выразил понимание "праведного гнева из-за коррупционного преступления", но отметил, что он не может порождать другие правонарушения. По словам Авакова, многие "среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности". Последняя фраза в полной мере отражает природу отношений "Нацдружин" и полиции. Многие участники этой организации принадлежат также к "ультрас" – группировкам футбольных фанатов, которые с силовиками традиционно "на ножах".

Говоря о якобы контроле главы МВД на "азовцами" также нужно принимать во внимание то, насколько их собственные лидеры способны добиться дисциплины от тех же "дружинников". На последних акциях не раз происходила ситуация, когда организаторам приходилось самим становиться между силовиками и активистами, чтобы прекратить стычки или остановить бросающих петарды и файера.

Каждый при своем

В "Нацкорпусе" не намерены сворачивать акцию "Свинарчуков – за решетку!" до тех пор, пока не будет выполнено главное требование – арест экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского и других фигурантов истории с хищениями в оборонке. Но по убеждению самих активистов, на это Порошенко и его окружение не решится. При этом во время региональных поездок президента националисты собираются в целом обходиться силами местных организаций, без масштабного привлечения легионеров из Киева, рассказали изданию в "Нацкорпусе".

В штабе президента не планируют оказывать сопротивление националистам, встречающих Порошенко по всей стране с плакатами и лозунгами о друзьях-коррупционерах. "Единственный вариант ответной реакции - информационно максимально отождествить их с "титушками". Так было и в Чернигове: президент никуда не убегал, пошел прямо в толпу. Так и будем реагировать", - рассказывает источник в штабе.

Очередная акция намечена на субботу, 16 марта, в полдень на Майдане независимости. При этом она пройдет без партийных флагов. "Мы приглашаем присоединиться всех, тот же "Автомайдан" может приехать, если захотят", - говорит собеседник издания. В то же время, источники в других правых политсилах утверждают, что их не приглашали участвовать в субботнем митинге.

В политических кругах ходят слухи о том, что эта акция может стать еще более агрессивной, чем неделю назад возле Администрации президента. Каких-то провокаций со стороны не исключают и в самом "Нацкорпусе". Партийцы рассказывают, что в последние дни им поступают сообщения и звонки с различными угрозами, в чем они подозревают власть и подконтрольные президенту спецслужбы.