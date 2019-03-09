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На акції націоналістів у Києві почалися сутички під АП

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 13:45
На акції націоналістів у Києві почалися сутички під АП
Фото: на місці події (РБК-Україна)

Сьогодні в Києві проходить акція проти Гладковских

Під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

На Банковій вишикувалися кілька сотень поліцейських і бійців Нацгвардії в повній амуніції.

Націоналісти спробували прорвати кордон силовиків. У хід пішли вибухові пакети, димові шашки і сльозогінний газ.

На місці присутній народний депутат Андрій Білецький.

 

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, близько тисячі націоналістів вийшли на Майдан Незалежності у Києві з вимогою заарештувати колишнього першого заступника секретаря Ради безпеки і оборони Олега Гладковського і його сина, яких підозрюють в махінації з бюджетними грошима, виділеними на посилення обороноздатності української армії.

 

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