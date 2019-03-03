Акція біля будинку Гладковских: активісти кидають петарди

Фото: акція поблизу будинку Гладковських (РБК-Україна)

Активісти палять фаєри і вимагають заарештувати Гладковских

Активісти запалили фаєри і закидали садибу Гладковських петардами. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Повідомляється, що активісти обмалювали паркан садиби Гладковських написами "Мародери" і обклеїли листівками "Свинарчуків Порошенка за ґрати".

Так, під будинок сім'ї першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука) прийшло близько півтисячі людей.

Активісти вимагають заарештувати фігурантів справи про розкрадання коштів держконцерну "Укроборонпром".

На території проведення акції знаходяться кілька сотень силовиків. Неподалік чергують машини пожежників, швидкої допомоги і автозаки.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, розпочалася акція націоналістів біля садиби першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського і його сина Ігоря в селищі Козин під Києвом.

Раніше журналісти програми "Наші гроші" з'ясували, що Олег Гладковський і його син Ігор замішані в корупційних схемах з грошима, виділеними на посилення обороноздатності української армії.

За даними журналістського розслідування, люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадання в оборонній сфері. Так, Ігор Гладковський організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські підприємства переплачували за це в кілька разів.