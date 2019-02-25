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Аваков розповів, на яких підставах завели справи на Березенка

Новини » Вибори 2019    25.02.2019 - 15:16
Аваков розповів, на яких підставах завели справи на Березенка
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

На Березенка подали заяви два кандидати в президенти

Заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" у Раді Сергій Березенко став фігурантом кримінальних проваджень про порушення на вибори 2019 після звернення двох кандидатів у президенти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Аваков зазначив, що Березенку не варто турбуватися про те, що він фігурує в кримінальних провадженнях.

"Не треба хвилюватися про те, що ти фігурант провадження, завжди є перевірка і вона встановить факти. Якщо ти чесна людина, тобі нема чого боятися. Або у тебе завжди є можливість перестати робити, що ти робиш", - зазначив він.

За його словами, з заявами на Березенка звернулися кілька кандидатів у президенти.

"Він став фігурантом проваджень на основі заяв не менше двох кандидатів у президенти. І його ім'я, як організатора схем, вказується в цілому ряді звернень. Ми не можемо не зафіксувати ці звернення і не вести розслідування", - підкреслив Аваков.

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що Березенко фігурує в кримінальних провадженнях щодо виборів. Сам нардеп заперечує звинувачення.

Раніше також повідомлялося, що в МВС підготували законопроект про посилення відповідальності за порушення на виборах.

 

У деклараціях більшості кандидатів у президенти знайшли порушення
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