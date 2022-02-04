Ожеледиця на дорогах. Українців попередили про порушення руху транспорту: де саме
Сьогодні, 4 лютого в Україні можливі порушення руху транспорту. Причиною тому є погіршення погоди - ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Зокрема, сьогодні на дорогах країни, крім півдня, в Київській області та м. Києві ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).
"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - попереджають у ДСНС.
Рекомендації водіям
За інформацією відомства, аби убезпечити себе під час руху на дорозі під час ожеледиці необхідно:
- тримати дистанцію між автомобілями;
- дотримуватися швидкісного режиму;
- під час їзди не здійснювати різких маневрів;
- наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість.
Погода в Україні сьогодні
За даними синоптиків, сьогодні сніг з дощем очікується у західних областях. Крім цього, снігопад буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях. У центральних та південних регіонах буде сухо. Температура повітря опуститься до -9 градусів морозу вночі.
Раніше повідомлялося, що після снігопадів у Києві вдарить мороз до -7.
Додамо, синоптики прогнозують, що на вихідні в Україну прийде потепління.