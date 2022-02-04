ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ожеледиця на дорогах. Українців попередили про порушення руху транспорту: де саме

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 04 лютого 2022 08:41
Ожеледиця на дорогах. Українців попередили про порушення руху транспорту: де саме Фото: українців попередили про порушення руху транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 лютого в Україні можливі порушення руху транспорту. Причиною тому є погіршення погоди - ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Зокрема, сьогодні на дорогах країни, крім півдня, в Київській області та м. Києві ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - попереджають у ДСНС.

Рекомендації водіям

За інформацією відомства, аби убезпечити себе під час руху на дорозі під час ожеледиці необхідно:

  • тримати дистанцію між автомобілями;
  • дотримуватися швидкісного режиму;
  • під час їзди не здійснювати різких маневрів;
  • наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість.

Погода в Україні сьогодні

За даними синоптиків, сьогодні сніг з дощем очікується у західних областях. Крім цього, снігопад буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях. У центральних та південних регіонах буде сухо. Температура повітря опуститься до -9 градусів морозу вночі.

    Раніше повідомлялося, що після снігопадів у Києві вдарить мороз до -7.

    Додамо, синоптики прогнозують, що на вихідні в Україну прийде потепління.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Погода в Україні Гідрометцентр
    NEWS
    Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили
    Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили
    DAILY
    Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
    Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США