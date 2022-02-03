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Різке похолодання після снігопаду. Погода в Києві погіршиться: деталі

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 15:37
Різке похолодання після снігопаду. Погода в Києві погіршиться: деталі Фото: сьогодні в Києві різко похолодає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 3 лютого у Києві очікується погіршення погоди. Після снігопадів синоптики прогнозують різке похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

Погода на сьогодні

"Після закінчення снігопаду прогнозують різке похолодання. За кілька годин температура знизиться з +2 до -7 градусів", - йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, наразі стовпчики термометра в Києві коливаються в межах 0 -2. Місцями йде сніг.

Відомо, що в усьому місті триває обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами. Першочергово їх наносять на підйоми і спуски, гранітну бруківку, мости і шляхопроводи, тротуари.

У КМДА наголошують, що про необроблені ділянки й території можна повідомляти до Контактного центру міста Києва - 15-51.

Погода на завтра

У п'ятницю, 4 лютого в Києві вдень очікується -2 -4 градуси морозу, а вночі -7 -9. Без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.

У КМДА закликають водіїв та пішоходів слід бути обережними, пересуваючись містом.

Нагадаємо, в Карпатах оголошено штормове попередження. В горах є загроза сходження лавин.

Додамо, синоптики прогнозують, що на вихідні в Україну прийде потепління.

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