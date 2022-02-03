Різке похолодання після снігопаду. Погода в Києві погіршиться: деталі
Сьогодні, 3 лютого у Києві очікується погіршення погоди. Після снігопадів синоптики прогнозують різке похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.
Погода на сьогодні
"Після закінчення снігопаду прогнозують різке похолодання. За кілька годин температура знизиться з +2 до -7 градусів", - йдеться в повідомленні.
За даними Укргідрометцентру, наразі стовпчики термометра в Києві коливаються в межах 0 -2. Місцями йде сніг.
Відомо, що в усьому місті триває обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами. Першочергово їх наносять на підйоми і спуски, гранітну бруківку, мости і шляхопроводи, тротуари.
У КМДА наголошують, що про необроблені ділянки й території можна повідомляти до Контактного центру міста Києва - 15-51.
Погода на завтра
У п'ятницю, 4 лютого в Києві вдень очікується -2 -4 градуси морозу, а вночі -7 -9. Без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.
У КМДА закликають водіїв та пішоходів слід бути обережними, пересуваючись містом.
Нагадаємо, в Карпатах оголошено штормове попередження. В горах є загроза сходження лавин.
Додамо, синоптики прогнозують, що на вихідні в Україну прийде потепління.