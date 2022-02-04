Сніг з дощем та похолодання: які області омине така погода

В Україні сьогодні снігопад з дощем та похолодає. Температура повітря опутиться до -9 градусів морозу вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

Сніг з дощем очікується у західних областях. Снігопад буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях. У центральних та південних регіонах буде сухо. Температура повітря складе:

на заході вдень -1+2, а вночі -2-7,

на півночі вдень -1-4, а вночі -5-9,

на сході вдень -1-3, а вночі -1-4,

на півночі вдень -1+2, а вночі -2-5,

у центрі вдень -1-4, а вночі -5-9.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе -2-4, вночі очікується -7-9.