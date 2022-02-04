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Сніг з дощем та похолодання: які області омине така погода

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 06:00
Сніг з дощем та похолодання: які області омине така погода Фото: в Україні сьогодні снігопад з дощем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні снігопад з дощем та похолодає. Температура повітря опутиться до -9 градусів морозу вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сніг з дощем очікується у західних областях. Снігопад буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях. У центральних та південних регіонах буде сухо. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -1+2, а вночі -2-7,
  • на півночі вдень -1-4, а вночі -5-9,
  • на сході вдень -1-3, а вночі -1-4,
  • на півночі вдень -1+2, а вночі -2-5,
  • у центрі вдень -1-4, а вночі -5-9.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе -2-4, вночі очікується -7-9.

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