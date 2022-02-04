Сніг з дощем та похолодання: які області омине така погода
Фото: в Україні сьогодні снігопад з дощем (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні снігопад з дощем та похолодає. Температура повітря опутиться до -9 градусів морозу вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сніг з дощем очікується у західних областях. Снігопад буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях. У центральних та південних регіонах буде сухо. Температура повітря складе:
- на заході вдень -1+2, а вночі -2-7,
- на півночі вдень -1-4, а вночі -5-9,
- на сході вдень -1-3, а вночі -1-4,
- на півночі вдень -1+2, а вночі -2-5,
- у центрі вдень -1-4, а вночі -5-9.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе -2-4, вночі очікується -7-9.