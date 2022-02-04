Гололедица на дорогах. Украинцев предупредили о нарушении движения транспорта: где именно
Сегодня, 4 февраля в Украине возможны нарушения движения транспорта. Причиной тому является ухудшение погоды - гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В частности, сегодня на дорогах страны, кроме юга, в Киевской области и г. Киеве гололедица (I уровень опасности, желтый).
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают в ГСЧС.
Рекомендации водителям
По информации ведомства, чтобы обезопасить себя во время движения на дороге во время гололеда необходимо:
- держать дистанцию между автомобилями;
- соблюдать скоростной режим;
- во время езды не совершать резких маневров;
- приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость.
Погода в Украине сегодня
По данным синоптиков, сегодня снег с дождем ожидается в западных областях. Кроме этого, снегопад будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В центральных и южных регионах будет сухо. Температура воздуха опустится до -9 градусов мороза ночью.
Ранее сообщалось, что после снегопадов в Киеве ударит мороз до -7.
Добавим, синоптики прогнозируют, что на выходные в Украину придет потепление.