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Сніг, дощі, потепління. Синоптик опублікувала прогноз погоди на вихідні

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 13:21
Сніг, дощі, потепління. Синоптик опублікувала прогноз погоди на вихідні Фото: синоптики розповіли, яка буде погода на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптик розповіла, що на вихідні в Україну прийде потепління. Разом з тим, в українських регіонах будуть дощі та снігопади.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку синоптика Наталки Діденко.

За її прогноззом, у п'ятницю сніг - на заході України та невеликий дощ - на півдні Криму. У суботу сніг - на заході, півночі та подекуди в центрі (окрім Дніпра з районами). У неділю сніг вночі на сході, вдень мокрий сніг лише на заході.

Найближчої ночі очікується -3-9 градусів, на сході та в Криму 0-3 градуси морозу. Вдень 4-го лютого на півночі та в центрі -2-7 градусів, у південній частині, на сході та заході близько нуля.

"У ніч на суботу в більшості областей України передбачається -4-10 градусів, на крайній півночі до -12 градусів, на заході 0-2 градуси морозу. Вдень 5-го лютого почнеться потепління до відлиги, лише в східних областях ще вдень побудуть -3-6 градусів", - зазначила синоптик.

Сніг, дощі, потепління. Синоптик опублікувала прогноз погоди на вихідні

Крім того, у неділю вночі мороз затримається лише в східній частині, -3-9 градусів, а протягом дня відлига та невеликі "плюси" охоплять практично всю Україну.

У Києві завтра, 4-го лютого, очікується морозна погода з нічною температурою повітря до -7 градусів, денною до -3 градусів. Без опадів.

У ніч на суботу столицю поморозить до -10-12 градусів, а вже вдень почнеться потепління. Неділя в Києві буде з відлигою, вітряною, без істотних опадів.

Нагадаємо, в Карпатах оголошено штормове попередження. В горах є загроза сходження лавин.

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