RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Голограма? На новому відео Путіна помітили ймовірний монтаж

Автор: Анна Шиканова

Президент Росії Володимир Путін, за даними російських ЗМІ, провів 5 березня зустріч з жінками-пілотами та стюардесами. Однак на відео цієї зустрічі були помічені нюанси, які вказують на монтаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Luxta.

На фрагменті відео видно, що при русі рук Путіна картинка на тлі не рухається. А це може вказувати на монтаж відео.

"Путіну настільки страшно виходити з бункера, що він виступає перед намальованими жінками з намальованим мікрофоном. А може, Путіна давно не існує, і він просто голограма?" - сказано в повідомленні.

Другий нюанс, на який вказали автори Telegram-каналу, Володимир Путін з великою обережністю проводить зустрічі з різними візитерами та тримається від своїх гостей на дуже великій відстані.

Однак зі стюардесами та жінками-пілотами Путін сів за один стіл, і на дуже близькій відстані.

"Путін довіряє стюардесам більше, ніж Лаврову?"- підкреслили автори пабліку.

Скріншоти

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що російські олігархи публічно засудили Путіна через вторгнення в Україну.

А також розповідали про те, що багато людей вважають, що у Путіна проблеми зі здоров'ям.

Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін