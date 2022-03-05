Голограмма? На новом видео Путина заметили вероятный монтаж

Президент России Владимир Путин, по данным российских СМИ, провел 5 марта встречу с женщинами-пилотами и стюардессами. Однако на видео этой встречи были замечены нюансы, которые указывают на монтаж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Luxta.
На фрагменте видео видно, что при движении рук Путина картинка на фоне не двигается. А это может указывать на монтаж видео.
"Путину настолько страшно выходить из бункера, что он выступает перед нарисованными женщинами с нарисованным микрофоном. А может, Путина давно не существует, и он просто голограмма?" – сказано в сообщении.
Второй нюанс, на который указали авторы Telegram-канала, Владимир Путин с большой осторожностью проводит встречи с различными визитерами и держится от своих гостей на очень большом расстоянии.
Однако со стюардессами и женщинами-пилотами Путин сел за один стол, и на очень близком расстоянии.
"Путин доверяет стюардессам больше, чем Лаврову?" – подчеркнули авторы паблика.
Скриншоты
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