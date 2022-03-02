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Багато людей вважає, що у Путіна проблеми зі здоров'ям, - Данилов

Новость на русском →
Середа 02 березня 2022 22:52
Багато людей вважає, що у Путіна проблеми зі здоров'ям, - Данилов Фото: Секретар РНБО Олексій Данилов (president gov ua)
Автор: Анна Шиканова

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що у Володимира Путіна є серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Данилова в прямому ефірі телеканалу РАДА.

"Переважна більшість російських компаній, росіян, які займають високі посади, не розуміють взагалі останнім часом логіку дій Путіна. Дуже багато хто вважає, що у нього якісь вади зі здоров'ям.

Те, що зараз відбувається і є наслідок цього процесу. Ми бачимо, коли він проводить зустрічі зі своїми підлеглими, він сидить на відстані від 15-20 метрів. Не знаю, що там з ним відбувається, але, коли людина не контактує з людьми, може бути багато таких процесів, коли можна до лікарів звертатися", - сказав Секретар РНБО.

"Якщо ворог думає, що ми будемо тільки захищатися, то він глибоко помиляється. Ми будемо діяти так, як вважаємо за необхідне", - підкреслив Данилов.

Також секретар РНБО нагадав, що Горлівка – це Україна і ми просто забираємо своє.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна може завдати удару по об'єктах в Білорусі - якщо буде прийнято таке рішення.

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