Російські олігархи публічно засудили Путіна через вторгнення в Україну
Центр протидії дезінформації, що функціонує при РНБО, повідомляє, що в оточенні президента РФ Володимира Путіна почалися розбіжності. Санкції проти Росії, які застосував Захід, сильно вдарили по гаманцю відомих олігархів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Центру.
"В даний час вже шість олігархів із загальним капіталом 90 млрд. дол. публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на 40 млрд дол", - йдеться в повідомленні.
До них відносяться: власник "Новатек" Леонід Міхельсон, засновник" "Русала" Олег Дерипаска, власник "Лукойл" Вагіт Алекперов, а також глава "Альфа Груп" Михайло Фрідман і його партнер Петро Авен.
Більш того, відомий банкір Олег Тиньков публічно засудив російську агресію проти України: "Це неприпустимо! Держави повинні витрачати гроші на лікування людей, а не на війну".
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. Російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки. Весь світ солідарний з Україною в боротьбі з російською агресією.
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