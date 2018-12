На "голландському аукціоні" подали активи банків-банкрутів

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) 12 грудня провів аукціон за "голландською моделлю" з продажу пулу заставлених у НБУ прав вимоги за кредитними договорами неплатоспроможних банків вартістю понад 6,8 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Активи виставлялись на торги радниками з продажу активів First Financial Network (FFN). В аукціоні взяли участь шість інвесторів, що є рекордом для аукціонів з продажу прав вимоги за кредитними договорами неплатоспроможних банків, зазначили в НБУ.

При початковій ціні реалізації у 235 млн грн, ціна продажу склала 130 млн грн. Пул складався з 35 кредитів АТ "Дельта Банк", АТ "Єврогазбанк" і ПАТ "КБ "Актив-Банк". Серед найбільш привабливих активів, за даними фонду: обладнання для підприємств сонячної енергетики в Миколаївській області, земельні ділянки в Київській області, обладнання агропідприємства, зокрема, для насіннєвого заводу в Рівненській області.

Аукціон проводився в рамках другого етапу продажу за "голландською моделлю" заставлених у НБУ прав вимоги за кредитними договорами неплатоспроможних банків балансовою вартістю 11,5 млрд грн, які раніше в рамках пілотного проекту виставлялись на торги радниками з продажу активів First Financial Network (FFN) та The Debt Exchange (DebtX).

НБУ за 11 місяців 2018 року отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,5 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. З них від реалізації активів за "голландською моделлю" НБУ отримав 618,3 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) переходить до пакетного продажу корпоративних кредитів банків, що ліквідуються. Для апробації нового підходу було сформовано пілотний пул, до складу якого включено активи юридичних осіб 21 банку - права вимоги за понад 200 кредитами, загальна заборгованість за якими перевищує 8 млрд грн. Його передпродажною підготовкою займатиметься один із п’яти акредитованих при Фонді міжнародних консультантів.