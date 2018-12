На "голландском аукционе" подали активы банков-банкротов

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

При начальной цене в 235 млн грн цена продажи составила 130 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 12 декабря провел аукцион по "голландской модели" по продаже пула заложенных в НБУ прав требования по кредитным договорам неплатежеспособных банков стоимостью более 6,8 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Активы выставлялись на торги советниками по продаже активов First Financial Network (FFN). В аукционе приняли участие шесть инвесторов, что является рекордом для аукционов по продаже прав требования по кредитным договорам неплатежеспособных банков, отметили в НБУ.

При начальной цене реализации в 235 млн грн цена продажи составила 130 млн грн. Пул состоял из 35 кредитов АО "Дельта Банк", АО "Еврогазбанк" и ПАО "КБ "Актив-Банк". Среди наиболее привлекательных активов, по данным фонда: оборудование для предприятий солнечной энергетики в Николаевской области, земельные участки в Киевской области, оборудование агропредприятия, в частности, для семенного завода в Ровенской области.

Аукцион проводился в рамках второго этапа продажи по "голландской модели" заложенных в НБУ прав требования по кредитным договорам неплатежеспособных банков балансовой стоимостью 11,5 млрд грн, которые ранее в рамках пилотного проекта выставлялись на торги советниками по продаже активов First Financial Network (FFN) и The Debt Exchange (DebtX).

НБУ за 11 месяцев 2018 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,5 млрд грн, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них от реализации активов по "голландской модели" НБУ получил 618,3 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) переходит в пакетный продажи корпоративных кредитов банков, которые ликвидируются. Для апробации нового подхода был сформирован пилотный пул, в состав которого включены активы юридических лиц 21 банка - права требования по более 200 кредитам, общая задолженность по которым превышает 8 млрд грн. Его предпродажной подготовкой будет заниматься один из пяти аккредитованных при Фонде международных консультантов.