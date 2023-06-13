В Голой Пристани оккупанты заставляют населения благодарить на камеру за "эвакуацию", - Генштаб

"В затопленной Голой Пристани оккупанты сохраняют свое присутствие, совершают обстрелы эвакуационных пунктов и обвиняют в этом подразделения ВС Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь, оккупационная так называемая власть заставляет местное население говорить на видеокамеру слова благодарности подразделениям "МЧС РФ" за якобы спасение и эвакуацию.

Хотя, как отмечают в Генштабе, все это время, так и не дождавшись помощи от оккупационных властей, люди были вынуждены самостоятельно спасать друг друга.

Кроме того, после стабилизации ситуации и ухода воды, возвращаясь в город, люди становятся свидетелями мародерства и ограблений собственных жилищ.

Подрыв Каховской ГЭС и эвакуация из Херсонской области

Российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за подрыва вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Украинские власти оказывают всю необходимую помощь жителям свободных территорий и проводят эвакуацию населения.

Однако российские оккупанты затрудняют эвакуацию населения. Они обстреливают Херсон и область и не дают пострадавшим безопасно спастись. В то же время захватчики запрещают и отказываются эвакуировать жителей левого берега Херсонской области, оккупированной россиянами.

Россияне мало того, что не спасают местное население, а стреляют в спины тем, кто пытается эвакуироваться.

В частности, оккупанты расстреляли лодку с людьми, которые пытались добраться до Херсона с оккупированного левобережья. В результате обстрела пострадали 23 человека, трое - погибли.

Также на временно оккупированных территориях Херсонской области россияне активно разграбляют населенные пункты.

К тому же во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области российские захватчики позволяют эвакуироваться гражданским только после получения взятки.