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Україна посилила охорону мостів, АЕС та інших критичних об'єктів

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Понеділок 13 грудня 2021 14:43
Україна посилила охорону мостів, АЕС та інших критичних об'єктів Фото: українська авіація посилила охорону критичних об'єктів (facebook.com/rnbou)
Автор: Олександр Мороз

На тлі загрози вторгнення Російської Федерації українська сторона посилила охорону мостів, АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, забезпечує прикриття з повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони.

Повідомляється, що фіксується поступове перекидання російських підрозділів, озброєння і військової техніки на кордон з Україною. Також Росія продовжує переривати близько 70% акваторії Азовського моря.

У зв'язку з цим підрозділи Повітряних сил цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони України. До нього залучено понад 1000 військовослужбовців, сотні одиниць військової техніки - це забезпечує прикриття мостів, ГЕС, АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури.

"Враховуючи військово-політичну обстановку, яка складається навколо державних кордонів України, на загрозливих напрямках вжито заходів щодо посилення повітряного прикриття даних об'єктів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС сьогодні розгляне нарощування російських військ біля кордонів України.

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Збройні сили України Російська Федерація АЕС
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