Роковини розстрілів на Майдані: сьогодні в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної сотні

День Героїв Небесної сотні в Україні щороку відзначають 20 лютого

В Украине сегодня, 20 февраля 2019 года, чтят память Героев Небесной сотни, погибших во время расстрелов на Майдане в ходе Революции Достоинства. Подробнее - в материале РБК-Украина.

20 февраля чествуют память Героев Небесной сотни

Согласно указу президента от 11 февраля 2015 года, в Украине ежегодно 20 февраля отмечают День Героев Небесной сотни. В этот день чтят память погибших во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014).

Как известно, расстрелы на Майдане начались 18 февраля 2014 года, а самые массовые расстрелы произошли именно 20 февраля на улице Институтской, где силовые подразделения режима Виктора Януковича открыли огонь по протестующим. В период с 18 по 21 февраля были убиты 108 протестующих.

Расследование расстрелов на Майдане продолжается

Как писало РБК-Украина, в ходе расследования правоохранители установили, что в расстреле Небесной Сотни есть российский след. Кроме того, в 2015 году президент Петр Порошенко заявлял, что организацией расстрелов на Майдане руководил помощник президента России Владислав Сурков.

В январе текущего года генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие по делу расстрелов на Майдане завершило сбор доказательств для объявления о подозрении тем, кто отдал приказ стрелять. Также генпрокурор отметил, что несколько сотен дел в отношении применивших насилие сейчас в судах.

"Среднее звено убежало в Москву. Высшее звено, которое отдавало преступные приказы (по расстрелу Майдана, - ред.) - там же", - заявлял Луценко.

По словам Луценко, на данный момент установлено, что приказы и действия - Януковича, Захарченко, Якименко "и ряда других деятелей правоохранительного блока - стоят в прямой причинно-следственной связи со смертями и раненными на Майдане".

Кроме того, в декабре прошлого года начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщал, что по делу киевского Майдана 297 подозреваемых. Он сообщал, что из 52 осужденных реальный срок лишения свободы получило девять "титушек".

При этом, Горбатюк заявлял, что судебные рассмотрения дел Майдана могут затянуться на десятки лет.

На брифинге 19 февраля 2019 года Горбатюк сообщил, что на данный момент 66 лицам сообщено о подозрении в причастности к расстрелам на Майдане. В частности, в организации преступлений подозревается бывшее руководство государства и экс-президент. При этом, по его словам, в небольших делах назначаются условные меры наказания или отсутствует привлечении к ответственности.

Горбатюк также заявил, что результаты расследования по делам Майдана являются недостаточными, а руководство страны и правоохранительных органов не оказали необходимой поддержки расследованию.