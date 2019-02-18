Революція Гідності: п'ять років тому розпочалися розстріли на Майдані

Фото: Революція Гідності (kyivcity.gov.ua)

Внаслідок протистоянь із правоохоронцями загинуло 23 активісти

Рівно 5 років тому, 18 лютого 2014 року, розпочалися найкривавіші дні Революції Гідності, внаслідок протистоянь із правоохоронцями загинуло 23 активісти. Про це повідомляє РБК-Україна.

Вранці 18 лютого близько 6 тисяч майданівців рушили по вулиці Інститутській до будівлі Верховної Ради. Йшли вимагати від нардепів проголосувати за повернення Конституції 2004-го року, яка обмежує повноваження президента.

Під час ходи між активістами та правоохоронцями відбулись сутички. Учасники демонстрації штурмували міліцейські автомобілі, що перегороджували шлях колоні, таким чином подолавши кордон внутрішніх військ, а бійці спецпідрозділу "Беркут" застосували спецзасоби: світлошумові гранати та помпові рушниці Форт-500Т.

Ближче до вечора відбувався штурм майдану "бекрутівцями", а опівночі загорівся Будинок профспілок. За повідомленнями очевидців підпал здійснили "беркутівці". Точна кількість загиблих унаслідок пожежі в Будинку профспілок все ще невідома, проте на початку березня з'ясували особу принаймні одного загиблого. Ще один загиблий пiд час пожежi i похований з вiйськовими почестями активiст так i залишився невiдомим.

На сьогодні правоохоронними органами розслідується понад дві тисячі епізодів у справі щодо злочинів на Майдані в період з 21 листопада 2013-го до 21 лютого 2014 року.

Зокрема, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідство у справі розстрілу людей під час Революції гідності закінчило всі дії та збір документів для оголошення про підозру тим, хто віддав наказ стріляти.

До цього начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що під час проведення окремих слідчих експериментів правоохоронцям вдалось отримати додаткові докази у справах щодо злочинів на Майдані. Горбатюк повідомляв, що слідчі експерименти на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві у справах Майдану частково завершені.