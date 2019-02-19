Горбатюк назвав недостатніми результати у справах Майдану

Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

Горбатюк поскаржився на відсутність обіцяної підтримки з боку влади

На сьогоднішній день результати з розслідування так званих справ Майдану є недостатніми. Про це на прес-конференції заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він назвав недостатніми результати розслідування через кількість злочинів, які об'єднані у справах Майдану.

"Вони недостатні, адже важливо не тільки покарання причетних до скоєння злочинів. Важливо, щоб ці результати міняли правоохоронну систему, яка замість того, щоб захищати людей, використовувалася для злочинів", - зазначили Горбатюк.

За його словами, керівництво країни і правоохоронних органів не надали необхідної підтримки розслідуванню справ Майдану.

"Кожен з представників влади заявляв про докладені зусилля, але на практиці все це не підтверджувалося", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідство повідомило підозри про причетність до злочинів на Майдані 66 фігурантам.

Горбатюк також зазначив, що вироки в невеликих справах Майдану є умовними.