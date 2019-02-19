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У справах Майдану про підозру повідомили майже 70 особам, - ГПУ

Новини » Надзвичайні події    19.02.2019 - 10:47
У справах Майдану про підозру повідомили майже 70 особам, - ГПУ
Фото: Сергій Горбатюк (Віталій Носач/РБК-Україна)

Обвинувальні акти до суду направили щодо 16 осіб

Про підозру повідомлено 66 особам, які підозрюються у причетності до вбивств протестуючих на Майдані у ході Революції гідності. Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що стосовно 16 осіб обвинувальні акти направлені до суду.

"Враховуючи що в ці дні річниця саме вбивств, щодо причетних до вбивств результати наступні. Повідомлено про підозру загалом 66 особам. Стосовно 16 обвинувальні акти направлені до суду.  Стосовно 4 розслідування триває на теперішній час, ще 46 осіб перебувають у розшуку. Загалом  повідомлено про підозру особам, які підозрюються в організації злочинів - це колишнє керівництво держави, колишньому президенту, керівництво СБУ, керівництво міліції Києва, їх підлеглим", - повідомив Горбатюк.

Нагадаємо, Горбатюк зазначив, що в невеликих справах щодо злочинів на Майдані призначаються умовні міри покарання або відсутнє притягнення до відповідальності.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня минулого року у ГПУ анонсували, що слідчі експерименти по розстрілам на Майдані 20 лютого 2014 року можуть завершитися до кінця 2018 року.

Додамо, в жовтні адвокати Небесної Сотні заявляли, що розслідування вбивств на Майдані знаходиться під загрозою через затягування робіт на Інститутській.

Вироки у невеликих справах Майдану є умовними, - ГПУ Революція Гідності: п'ять років тому розпочалися розстріли на Майдані
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