Роковини розстрілів на Майдані: сьогодні в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної сотні

Фото: Герої Небесної сотні (РБК-Україна)

День Героїв Небесної сотні в Україні щороку відзначають 20 лютого

В Україні сьогодні, 20 лютого 2019 року, вшановують пам'ять Героїв Небесної сотні, загиблих під час розстрілів на Майдані в ході Революції Гідності. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

20 лютого вшановують пам'ять Героїв Небесної сотні

Згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року, в Україні щорічно 20 лютого відзначають День Героїв Небесної сотні. У цей день вшановують пам'ять загиблих під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014).

Як відомо, розстріли на Майдані почалися 18 лютого 2014 року, а найбільш масові розстріли відбулися саме 20 лютого на вулиці Інститутській, де силові підрозділи режиму Віктора Януковича відкрили вогонь по протестувальниках. У період з 18 по 21 лютого були вбиті 108 протестувальників.

Розслідування розстрілів на Майдані триває

Як повідомляло РБК-Україна, в ході розслідування правоохоронці встановили, що в розстрілі Небесної Сотні є російський слід. Крім того, у 2015 році президент Петро Порошенко заявляв, що організацією розстрілів на Майдані керував помічник президента Росії Владислав Сурков.

У січні поточного року генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство по справі розстрілів на Майдані завершило збір доказів для оголошення про підозру тим, хто віддав наказ стріляти. Також генпрокурор зазначив, що кілька сотень справ щодо осіб, які застосували насильство зараз у судах.

"Середня ланка втекла в Москву. Вища ланка, яка віддавала злочинні накази (по розстрілу Майдану, - ред.) - там же", - заявляв Луценко.

За словами Луценка, на даний момент встановлено, що накази і дії Януковича, Захарченка, Якименка "і ряду інших діячів правоохоронного блоку - стоять у прямому причинно-наслідковому зв'язку зі смертями і пораненими на Майдані".

Крім того, в грудні минулого року начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомляв, що у справі київського Майдану 297 підозрюваних. Він повідомляв, що з 52 засуджених реальний термін позбавлення волі отримало дев'ять "тітушок".

При цьому, Горбатюк заявляв, що судові розгляди справ Майдану можуть затягтися на десятки років.

На брифінгу 19 лютого 2019 року Горбатюк повідомив, що на даний момент 66 особам повідомлено про підозру в причетності до розстрілів на Майдані. Зокрема, в організації злочинів підозрюється колишнє керівництво держави і екс-президент. При цьому, за його словами, в невеликих справах призначаються умовні міри покарання або відсутнє притягнення до відповідальності.

Горбатюк також заявив, що результати розслідування у справах Майдану є недостатніми, а керівництво країни і правоохоронних органів не надали необхідної підтримки розслідуванню.