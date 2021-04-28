ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шмигаль пояснив нові правила для отримання субсидій

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 13:53
Шмигаль пояснив нові правила для отримання субсидій Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України змінив правила отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Нові норми запрацюють з 1 травня 2021 року.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, яке транслювалося на Youtube.

"Починаючи з травня отримувачі повинні будуть подати нову заявку на отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних п’яти місяців. Зробити це можна буде онлайн або поштою", - сказав він.

Як зазначив прем’єр, зараз 92% отримують субсидії у грошовій формі. "З травня усі 100% будуть отримувати живими грошима", - повідомив прем’єр.

За його словами, вводяться деякі нові правила до тих, кому субсидії призначатися не будуть.

"Якщо ви маєте на депозитному рахунку в банках більше 100 тисяч гривень, купуєте нову автівку, або валюту одноразово на суму більше 50 тисяч гривень, вам субсидію, звісно, не призначать", - сказав Шмигаль.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 14 квітня посилив вимоги при наданні житлових субсидій.

Міністерство соціальної політики підготувало зміни до форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Декларація доповнена нормами про банківські депозити та купівлю валюти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка субсідії
NEWS
Спецперепустки на транспорт у Києві скасовують: названо дату
Спецперепустки на транспорт у Києві скасовують: названо дату
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу