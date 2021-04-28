У Києві паркування знову стане платними
Після ослаблення карантину в Києві парковання знову стануть платними. На час локдауну плата за паркування автомобілів у столиці була скасована.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
"Після ослаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через додаток і не порушувати правила, залишаючи машину безкоштовно. А інспектори зможуть швидко і автоматично фіксувати виявлені порушення", - заявив він.
За словами мера столиці, в Києві спостерігає позитивну тенденцію щодо зменшення порушень правил паркування.
"Розвиток культури паркування в столиці сприяла впроваджена політика евакуації, спрямована насамперед на безпеку і комфорт киян - як на дорогах, так і на тротуарах", - підкреслив він.
Нагадаємо, з 5 квітня рішенням столичної влади в Києві була скасована плата за паркування.
Раніше повідомлялося, що Київ може вийти з "червоної" зони з 1 травня.
Детальніше про те, які обмеження будуть зняті з 1 травня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, 27 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину.