У Києві паркування знову стане платними

Після ослаблення карантину в Києві парковання знову стануть платними. На час локдауну плата за паркування автомобілів у столиці була скасована.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"Після ослаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через додаток і не порушувати правила, залишаючи машину безкоштовно. А інспектори зможуть швидко і автоматично фіксувати виявлені порушення", - заявив він.

За словами мера столиці, в Києві спостерігає позитивну тенденцію щодо зменшення порушень правил паркування.

"Розвиток культури паркування в столиці сприяла впроваджена політика евакуації, спрямована насамперед на безпеку і комфорт киян - як на дорогах, так і на тротуарах", - підкреслив він.