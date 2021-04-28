Ціна на електрику для населення до кінця червня не зміниться, - Шмигаль

Уряд не підніматиме ціну на електрику для населення до 30 Червня. Ціна на електрику за один кВт/год складе 1 гривня 68 копійок.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також, за його словами, державні компанії - "Енергоатом" і "Укргідроенерго", здійснюватимуть продаж електроенергії безпосередньо постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами без посередництва у вигляді ДП "гарантований покупець".

"Сьогодні продовжуємо ми механізм дії покладених соціальних обов'язків до 30 Червня. Ціна для людей на електроенергію залишається без змін - 1,68 грн за кВт", - повідомив Шмигаль.