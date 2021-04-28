Ціна на електрику для населення до кінця червня не зміниться, - Шмигаль
Уряд не підніматиме ціну на електрику для населення до 30 Червня. Ціна на електрику за один кВт/год складе 1 гривня 68 копійок.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Також, за його словами, державні компанії - "Енергоатом" і "Укргідроенерго", здійснюватимуть продаж електроенергії безпосередньо постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами без посередництва у вигляді ДП "гарантований покупець".
"Сьогодні продовжуємо ми механізм дії покладених соціальних обов'язків до 30 Червня. Ціна для людей на електроенергію залишається без змін - 1,68 грн за кВт", - повідомив Шмигаль.
Нагадавши, заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за лютий зросла на 1,1 млрд гривень.
Також РБК-Україна писало про те, що зміниться з тарифами на комунальні платежі в квітні.
Зазначимо, у січні Верховна рада підтримала виплату компенсацій для приміщень з електрообігрівом на загальну суму 1,4 млрд грн. Її зможуть отримати ті громадяни, які користуються електроопаленням.