Річний тариф на газ: що буде з пільгами та субсидіями

Запуск річного тарифу на газ не вплине на пільговиків або одержувачів субсидії. Зокрема, субсидії залишаться монетизованими.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні".
У газопостачальній компанії "Нафтогаз" запевняють, що для одержувачів пільг та субсидій при запуску річної ціни нічого не зміниться. Крім того, субсидія і соціальні виплати не будуть припинятися при зміні постачальника газу.
У компанії підкреслюють, що отримувачі субсидій не повинні подавати жодних довідок і відвідувати органи соціального страхування у зв'язку з карантином.
"Тепер інформацією про клієнтів кожен місяць обмінюється виключно постачальник з управлінням соцзахисту населення. Ми зацікавлені в тому, щоб людині нарахували субсидію, щоб вона нею заплатила за газ", - додали в "Нафтогазі".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціна на газ в Україні не знижується через підвищений попит в Європі. На сьогодні вона встановлена в межах 6,99 гривень за кубометр і нижче.
Раніше також стало відомо, що річна ціна газу для населення буде діяти з 1 травня. РБК-Україна детально розписало, що зміниться для споживачів.