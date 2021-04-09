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Годовой тариф на газ: что будет с льготами и субсидиями

Автор: Владислав Красинский

Запуск годового тарифа на газ не повлияет на льготников или получателей субсидии. В частности, субсидии останутся монетизированными.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине".

В газоснабжающей компании "Нафтогаз" заверяют, что для получателей льгот и субсидий при запуске годовой цены ничего не изменится. Кроме того, субсидия и социальные выплаты не будут прекращаться при смене поставщика газа.

В компании подчеркивают, что получатели субсидий не должны подавать никаких справок и посещать органы социального страхования в связи с карантином.

"Теперь информацией о клиентах каждый месяц обменивается исключительно поставщик с управлением соцзащиты населения. Мы заинтересованы в том, чтобы человеку насчитали субсидию, чтобы он ею заплатил за газ", - добавили в "Нафтогазе".

Напомним, ранее сообщалось, что цена на газ в Украине не снижается из-за повышенного спроса в Европе. На сегодня она установлена в пределах 6,99 гривен за кубометр и ниже.

Ранее также стало известно, что годовая цена газа для населения будет действовать с 1 мая. РБК-Украина детально расписало, что изменится для потребителей.

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