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У Міненерго пояснили, чому ціна на газ не знижується

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 09:15
У Міненерго пояснили, чому ціна на газ не знижується Фото: ціна на газ зараз встановлена на рівні 6,99 грн/м3 (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Владислав Красінський, Ігор Литвиненко

Ціна на газ в Україні не знижується з-за підвищеного попиту на блакитне паливо в Європі. Зараз ціна на газ встановлена на рівні 6,99 грн/м3 і нижче.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тариф "Річної". Що буде з цінами на газ для населення в Україні".

за Причиною попиту на газ в Європі стала відносно холодна зима, яка призвела до того, що великі обсяги газу було піднято з сховищ для забезпечення надійної роботи систем опалення та промисловості.

"На даний момент обсяги газу у більшості сховищ ЄС не перевищують 20%, що є причиною зростання попиту на цей ресурс, а отже, ціна на європейському ринку не буде різко знижуватися, як ми могли бачити це в 2020 році (з-за низького попиту, але високої пропозиції). Кон'юнктура на європейському ринку відповідно буде впливати і на ціни на українському ринку", - відзначили в Міністерстві енергетики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні прийняли постанову про річної ціні на газ для населення. Воно набуде чинності з 1 травня.

Як повідомляло РБК-Україна, тепер всі постачальники, які мають намір постачати газ побутовим споживачам, будуть зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на своїх веб-сайтах ціну на природний газ, яка буде діяти протягом року.

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Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні