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Експерт розкрив два сценарії для ціни на газ влітку

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 09:00
Експерт розкрив два сценарії для ціни на газ влітку Фото: яка буде ціна на газ для українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

В Україні традиційно до літа вартість газу падає. Однак, зараз немає впевненості, що зниження буде значним, є два базових сценарії для ціни на газ влітку.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні".

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про два сценарії розвитку ситуації.

"Перший: високі витрати газу влітку, якщо воно спекотне і важке, можуть призвести до зростання цін. У цьому варіанті можна очікувати, що десь до серпня-вересня ціни зростуть до 10 тисяч", - повідомив він.

Однак, якщо липень-серпень пройдуть в умовно звичайному режимі, швидше за все ціни вгору не підуть і будуть більш-менш на плато, розповів експерт про другий сценарій.

"Тоді мова йде про рівень до 8 тисяч гривень за тисячу "кубів", - уточнив він.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг 7 квітня остаточно ухвалила постанову про річну ціну на газ для населення.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розробляється концепція річної ціни газу для населення.

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Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні