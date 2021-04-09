Експерт розкрив два сценарії для ціни на газ влітку
В Україні традиційно до літа вартість газу падає. Однак, зараз немає впевненості, що зниження буде значним, є два базових сценарії для ціни на газ влітку.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні".
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про два сценарії розвитку ситуації.
"Перший: високі витрати газу влітку, якщо воно спекотне і важке, можуть призвести до зростання цін. У цьому варіанті можна очікувати, що десь до серпня-вересня ціни зростуть до 10 тисяч", - повідомив він.
Однак, якщо липень-серпень пройдуть в умовно звичайному режимі, швидше за все ціни вгору не підуть і будуть більш-менш на плато, розповів експерт про другий сценарій.
"Тоді мова йде про рівень до 8 тисяч гривень за тисячу "кубів", - уточнив він.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг 7 квітня остаточно ухвалила постанову про річну ціну на газ для населення.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розробляється концепція річної ціни газу для населення.