Експерт розкрив два сценарії для ціни на газ влітку

В Україні традиційно до літа вартість газу падає. Однак, зараз немає впевненості, що зниження буде значним, є два базових сценарії для ціни на газ влітку.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про два сценарії розвитку ситуації.

"Перший: високі витрати газу влітку, якщо воно спекотне і важке, можуть призвести до зростання цін. У цьому варіанті можна очікувати, що десь до серпня-вересня ціни зростуть до 10 тисяч", - повідомив він.

Однак, якщо липень-серпень пройдуть в умовно звичайному режимі, швидше за все ціни вгору не підуть і будуть більш-менш на плато, розповів експерт про другий сценарій.

"Тоді мова йде про рівень до 8 тисяч гривень за тисячу "кубів", - уточнив він.