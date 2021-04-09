Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні

З 1 травня українців автоматично переведуть на нові газові контракти. Постачальники зафіксують ціни на цілий рік – це своєрідна "страховка" від ринкових коливань. Як працює річний продукт? Чи можна від нього відмовитися? Як це позначиться на субсидії? Все, що потрібно знати про нові ціни на газ – нижче в матеріалі РБК-Україна.

З кінця літа минулого року в Україні працює газовий ринок для населення. Тобто фактично держава більше не регулює ціни для побутових споживачів. Вони можуть вибирати найвигіднішу пропозицію від будь-якого постачальника. Ця модель з перемінним успіхом працювала до початку опалювального сезону, поки ціни на європейських хабах, на які орієнтується український ринок, стрімко не пішли вгору.

Січневі платіжки стали неприємним сюрпризом для пересічних споживачів, адже зросла плата не лише за газ, а й за його розподіл (з початку 2020 року це дві окремі квитанції). Перша склала від 7 до 10,8 грн за кубометр, на це вплинув ряд ринкових чинників, у тому числі і різке похолодання в Європі. А ось другу затверджує регулятор для кожного облгазу, в окремих регіонах ціна збільшилася до 3,34 грн за кубометр.

Після цього в різних містах України почалися "тарифні протести". В ситуацію втрутився Кабінет міністрів і встановив граничну ціну на газ для населення до 31 березня – 6,99 грн/м3. НКРЕКП, в свою чергу, ввела "стелю" плати за розподіл – 1,79 грн/м3. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль тоді пояснив, що без рішення уряду ціна могла перевищити 12 грн/м3 вже в лютому.

Цей хід допоміг знизити градус напруги і відкласти вирішення проблеми на кінець опалювального сезону. Хоча пояснити його західним кредиторам виявилося завданням не з легких, адже вільний газовий ринок – одна з ключових умов співпраці з МВФ та іншими партнерами.

Цінова політика

Ціни на газ в Європі залишаються на відносно високому рівні. За даними Української енергетичної біржі, станом на 8 квітня, наведена вартість ресурсу на головних європейських хабах з доставкою до українського кордону в середньому склала близько 10 грн за кубометр. У Міністерстві енергетики РБК-Україна пояснили, що через відносно холодну зиму європейські підземні сховища підняли великі обсяги газу для забезпечення надійної роботи систем опалення та промисловості.

"На даний момент обсяги газу у більшості сховищ ЄС не перевищують 20%, що є причиною зростання попиту на цей ресурс, а отже, ціна на європейському ринку не буде різко знижуватися, як ми могли бачити це у 2020 році (через низький попит, але високу пропозицію). Кон'юнктура на європейському ринку відповідно буде впливати й на ціни на українському ринку", – зазначили у відомстві.

Люди на акції протесту проти підвищення тарифів (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

При цьому більшість постачальників в Україні, навіть після того, як обмеження Кабміну втратили чинність, зберегли у квітні ціну на рівні 6,99 грн/м3 і нижче. У Міненерго стверджують, що таке рішення компанії прийняли самостійно і про ніякі компенсації мова не йде. Однак відразу кілька співрозмовників видання в галузі відзначили, що "заморожування" тарифів на ще один місяць це певний компроміс з владою.

"В умовах соціальних збурень через високі ціни й тарифи, не важливо ти державна компанія або приватна, якщо люди перестануть платити – це гірша ситуація, ніж коли ти отримуєш нехай і менше, але постійно оплату за свої послуги й товар. Показували розрахунки, що якщо ціна сильно піде вгору, то буде великий відсоток неплатежів і тоді проблеми будуть у всіх", – сказав РБК-Україна президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

Традиційно до літа вартість газу падає, але зараз немає впевненості, що зниження буде значним. Особливо в порівнянні з минулим роком, коли ціна опускалася нижче трьох гривень за кубометр. Все залежить більшою мірою від того, як швидко Європа буде виходити з локдауну і перезапускати економіку.

"Є два базових сценарії. Перший: високі витрати газу влітку, якщо воно спекотне і важке, можуть призвести до зростання цін. У цьому варіанті можна очікувати, що десь до серпня-вересня ціни зростуть до 10 тисяч. Але якщо липень-серпень пройдуть в умовно звичайному режимі, швидше за все ціни вгору не підуть і будуть більш-менш на плато. Тоді мова йде про рівень до 8 тисяч гривень за тисячу "кубів", – уточнив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Навіщо уряду знадобився тайм-аут до травня? Весь цей час велися дискусії та розробка рішення для захисту побутових споживачів від різких стрибків на вільному ринку. Насамперед мова йде про введення річної пропозиції для населення з фіксованою ціною.

Міненерго виступає за те, щоб на ці цілі йшов ресурс "Укргазвидобування" – шляхом продажу 100% видобутого газу всім постачальникам на умовах не гірше, ніж "материнській" групі "Нафтогаз України". Але, за даними РБК-Україна, від цієї ідеї уряд в результаті відмовився.

"Нафтогаз України" продає газ для постачання населенню (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Натомість "Нафтогаз" запропонував іншу концепцію. Згідно з нею, група надає рівний доступ до свого ресурсу всім газопостачальним компаніям для запуску річного продукту. В кінці березня група уклала першу угоду з компанією "ЙЕ Енергія" (кінцевий бенефіціар – Дмитро Фірташ), яка опосередковано займає близько 65% ринку для населення. Такий контракт запропонували й іншим постачальникам.

Параметри угоди жодна зі сторін не розкриває, посилаючись на комерційну таємницю. Харченко вважає, що своєю пропозицією "Нафтогаз" певною мірою штучно "просаджує" ринок для приватних споживачів. Але, з іншого боку, група таким чином нарощує свою частку – на цей момент вона складає 13%.

"З їхнього боку це не благодійність, це агресивна політика певною мірою. Вони завдяки такій ціновій політиці активно залучають нових клієнтів. У сьогоднішній ситуації "Нафтогаз" збільшує свою частку на ринку і прямі грошові надходження", – додав експерт.

Ідея фікс

Що в підсумку пропонують побутовим споживачам? В Україні з'явиться річний газовий продукт для населення. Нові правила днями встановив регулятор. Кожен постачальник повинен до 25 квітня включно опублікувати на своєму сайті пропозицію з фіксованою ціною на рік. З 1 травня всіх українців автоматично переведуть на цей тариф.

"Ключова ідея річного контракту – зафіксувати ціну на газ на цілий рік. Споживач платить точно так само, як він платив раніше, до 25 числа наступного місяця, у порядку оплати взагалі нічого не змінилося. Ціна зафіксована на весь рік, а оплата проводиться в залежності від обсягу споживання", – пояснила виданню керівник відділу зовнішніх комунікацій "ЙЕ Енергія" Ольга Каменець.

Важливий момент: постачальники не можуть збільшувати ціну, встановлену в річному контракті, тільки знижувати. Споживач може в будь-який момент відмовитися від нових умов і перейти на інший продукт (місячний, квартальний, особливий тариф на опалювальний сезон тощо) або ж взагалі піти до іншого постачальника. Але у випадку цінових коливань повернутися назад вже не може вийти.

"ГК "Нафтогаз України" не обмежує клієнтів у кількості та частотності переходів від одного тарифного плану до іншого. Однак звертаємо увагу: у проекті відповідної постанови НКРЕКП йдеться, що кожний постачальник самостійно приймає рішення про обмеження з точки зору частоти і кількості змін тарифних планів", – уточнив директор дивізіону "Роздрібний бізнес" групи "Нафтогаз" Максим Рабінович.

Ціни на газ в Україні можуть зрости (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

У компанії також додали, що для субсидіантів і пільговиків нічого не змінюється. Субсидія залишається монетизованою. Під час зміни постачальника споживач не втрачає субсидію і соцвиплати.

"Домовилися з Мінсоцом, що субсидіанти навіть не повинні нести жодних довідок і відвідувати органи соцстраху у зв'язку з карантином. Тепер інформацією про клієнтів кожен місяць обмінюється виключно постачальник з управлінням соцзахисту населення. Ми зацікавлені в тому, щоб людині нарахували субсидію, щоб вона нею заплатила за газ", – розповіли виданню в ГК "Нафтогаз".

Поки ні один з великих постачальників не зміг відкрити свою ціну на річний продукт. Не під запис учасники ринку сходяться на думці, що вона точно не залишиться на рівні 6,99 грн за кубометр. При цьому багато хто чекає, коли опублікує свою пропозицію "Нафтогаз", щоб розуміти приблизний порядок цін.

Водночас джерело РБК-Україна в правлячих колах каже, що з 1 травня очікується підвищення ціни на газ. Передбачається, що в річних тарифах українці побачать цифру на рівні 7,99 грн/м3. "Влітку всім все одно, а ось взимку можуть бути проблеми", – резюмував співрозмовник.

Опитані учасники ринку та профільні експерти вважають, що більшість українців досі не замислювалися як вони купують газ. Нові правила повинні змінити цю ситуацію, щоб кожен споживач зміг в підсумку вибрати найвигіднішу пропозицію. Досвід інших країн Східної Європи показує, що людям потрібно в середньому 5-7 років, щоб розібратися в правилах ринку.