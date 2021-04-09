Річний тариф на газ: що буде з пільгами та субсидіями

Запуск річного тарифу на газ не вплине на пільговиків або одержувачів субсидії. Зокрема, субсидії залишаться монетизованими.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні" .

У газопостачальній компанії "Нафтогаз" запевняють, що для одержувачів пільг та субсидій при запуску річної ціни нічого не зміниться. Крім того, субсидія і соціальні виплати не будуть припинятися при зміні постачальника газу.

У компанії підкреслюють, що отримувачі субсидій не повинні подавати жодних довідок і відвідувати органи соціального страхування у зв'язку з карантином.

"Тепер інформацією про клієнтів кожен місяць обмінюється виключно постачальник з управлінням соцзахисту населення. Ми зацікавлені в тому, щоб людині нарахували субсидію, щоб вона нею заплатила за газ", - додали в "Нафтогазі".