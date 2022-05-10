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Річна інфляція в Україні перевищила 16%. Що подорожчало в квітні

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Україна, Вівторок 10 травня 2022 15:30
Річна інфляція в Україні перевищила 16%. Що подорожчало в квітні Фото: зростання цін в Україні в квітні 2022 року склало 16,4% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в квітні 2022 року порівняно з березнем зросли на 3,1%. З початку року ціни зросли на 10,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до квітня минулого року) інфляція прискорилася до 16,4%.

Річна інфляція в Україні перевищила 16%. Що подорожчало в квітні

Продукти харчування в Україні за квітень 2022 року подорожчали на 4,2%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли за місяць на 4,8%, на одяг і взуття на 0,5%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,6%.

Річна інфляція в Україні перевищила 16%. Що подорожчало в квітні

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 4,0%, Охорона здоров'я - на 3,2%, транспорт подорожчав на 2,1%, ціни на зв'язок зросли на 1,8%, на відпочинок і культуру на 2,7%, освіта подорожчала на 0,1%, ресторани і готелі подорожчали на 1,6%, ціни на різні товари і послуги знизилися на 2,0%.

Річна інфляція в Україні перевищила 16%. Що подорожчало в квітні

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в березні 2022 року порівняно з лютим зросли на 4,5%. У річному вимірі (до березня минулого року) інфляція прискорилася до 13,7%.

За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в 2021 році зросли на 10,0%, що в два рази вище, ніж цільовий рівень НБУ (5,0%).

Зазначимо, у Державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом Міністрів.

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Державна служба статистики
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