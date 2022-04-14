НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2022 році до 20%
За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Подорожчання товарів і послуг зумовлюватимуть, зокрема:
- порушення виробничих процесів;
- логістичні проблеми через тимчасову окупацію частини територій, руйнування транспортної інфраструктури та, як наслідок, нерівномірно розподілену пропозицію за окремими регіонами;
- ефекти перенесення девальвації обмінного курсу гривні, яка відбулася напередодні війни;
- високу вартість енергоносіїв у світі, що тиснутиме на вартість палива та товарів і послуг зі значною часткою енергоносіїв у собівартості.
Водночас зростання цін стримуватиметься заходами Національного банку та уряду України. Серед них:
- тимчасова фіксація обмінного курсу гривні, яка стримуватиме ймовірне погіршення очікувань та подорожчання імпортних товарів;
- зниження податків, у тому числі непрямого оподаткування імпорту;
- фіксація цін на житлово-комунальні послуги;
- адміністративне регулювання цін на низку продуктів харчування та паливо.
Додатковий стримувальний вплив матиме надлишок пропозиції окремих сільськогосподарських культур через обмежені можливості їх експорту, зазначили в НБУ.
Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в березні 2022 року порівняно з лютим зросли на 4,5%. У річному вимірі (до березня минулого року) інфляція прискорилася до 13,7%.
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