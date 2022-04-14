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НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2022 році до 20%

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Україна, Четвер 14 квітня 2022 14:38
НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2022 році до 20% Фото: НБУ прогнозує прискорення інфляції до 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Подорожчання товарів і послуг зумовлюватимуть, зокрема:

  • порушення виробничих процесів;
  • логістичні проблеми через тимчасову окупацію частини територій, руйнування транспортної інфраструктури та, як наслідок, нерівномірно розподілену пропозицію за окремими регіонами;
  • ефекти перенесення девальвації обмінного курсу гривні, яка відбулася напередодні війни;
  • високу вартість енергоносіїв у світі, що тиснутиме на вартість палива та товарів і послуг зі значною часткою енергоносіїв у собівартості.

Водночас зростання цін стримуватиметься заходами Національного банку та уряду України. Серед них:

  • тимчасова фіксація обмінного курсу гривні, яка стримуватиме ймовірне погіршення очікувань та подорожчання імпортних товарів;
  • зниження податків, у тому числі непрямого оподаткування імпорту;
  • фіксація цін на житлово-комунальні послуги;
  • адміністративне регулювання цін на низку продуктів харчування та паливо.

Додатковий стримувальний вплив матиме надлишок пропозиції окремих сільськогосподарських культур через обмежені можливості їх експорту, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в березні 2022 року порівняно з лютим зросли на 4,5%. У річному вимірі (до березня минулого року) інфляція прискорилася до 13,7%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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