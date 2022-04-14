НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2022 році до 20%

За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Подорожчання товарів і послуг зумовлюватимуть, зокрема: порушення виробничих процесів;

логістичні проблеми через тимчасову окупацію частини територій, руйнування транспортної інфраструктури та, як наслідок, нерівномірно розподілену пропозицію за окремими регіонами;

ефекти перенесення девальвації обмінного курсу гривні, яка відбулася напередодні війни;

високу вартість енергоносіїв у світі, що тиснутиме на вартість палива та товарів і послуг зі значною часткою енергоносіїв у собівартості. Водночас зростання цін стримуватиметься заходами Національного банку та уряду України. Серед них: тимчасова фіксація обмінного курсу гривні, яка стримуватиме ймовірне погіршення очікувань та подорожчання імпортних товарів;

зниження податків, у тому числі непрямого оподаткування імпорту;

фіксація цін на житлово-комунальні послуги;

адміністративне регулювання цін на низку продуктів харчування та паливо. Додатковий стримувальний вплив матиме надлишок пропозиції окремих сільськогосподарських культур через обмежені можливості їх експорту, зазначили в НБУ. Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в березні 2022 року порівняно з лютим зросли на 4,5%. У річному вимірі (до березня минулого року) інфляція прискорилася до 13,7%.