RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Гнилые продукты для ВСУ и миллионные откаты: ГБР накрыло масштабную схему

Фото: начальник продовольственной службы поставлял военным гнилые продукты (dbr.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Государственное бюро расследований разоблачило коррупционную схему при поставках продуктов для ВСУ на Днепропетровщине. Речь идет о гнилых овощах и фруктах для военных и "откатах".

Согласно данным следствия, организатором схемы стал начальник продовольственной службы одной из воинских частей, который действовал в сговоре с владельцем и директором компании, которая поставляла продукты для ВСУ.

"Суть схемы заключалась в так называемых бестоварных операциях. Чиновники подписывали акты приема-передачи на полный объем продукции, тогда как фактически в воинские части доставляли только ее часть. Остальную продукцию списывали через подконтрольных лиц", - сказано в заявлении.

Гнилые продукты и большие "откаты"

Кроме неполного объема, качество продуктов не соответствовало требованиям - в частности, для военных поставляли гнилые овощи и фрукты.

Чиновник получал деньги за то, что принимал некачественные продукты и не направлял рекламационные письма. Размер "отката" составлял до 50% от стоимости поставок - за неделю неправомерная выгода достигала 1 млн гривен.

"Полученные средства фигурант использовал для личного обогащения. Он приобрел недвижимость в двух жилых комплексах, приобрел несколько автомобилей премиум-класса и другие дорогостоящие вещи, оформляя имущество на близких лиц", - рассказали в ГБР.

Имущество на миллионы

Во время обысков у злоумышленника изъяли авто, документы на недвижимость, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров на около 8 млн гривен. Также у него нашли долговые расписки на 120 тысяч долларов США.

 

Фото: обыск у задержанного начальника продслужбы (dbr.gov.ua)

"Начальника продовольственной службы задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество), ч. 2 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение от военной службы в условиях военного положения)", - сказано в заявлении ГБР.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозрение подчиненной

Кроме того, сообщение о подозрении получила и его подчиненная из продовольственной службы тыла логистики. Она брала деньги у поставщиков за списывание некачественных продуктов и передавала часть руководителю.

Ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Хищения средств на закупках для ВСУ

Напомним, в одной из воинских частей в Донецкой области правоохранители разоблачили преступную организацию, которая присвоила более 47 млн гривен, выделенных на закупку дронов.

Кроме того, ГБР задержало руководителя финансово-экономической службы одной из бригад на Запорожском направлении, который разворовывал средства, предназначенные для выплат военным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьГБРВооруженные силы УкраиныКоррупция