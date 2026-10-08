Гниет на поле или идет "на свалку": как аграрии Николаевской области теряют часть урожая

Что известно о ситуации с урожаем помидоров

О ситуации, которая сложилась с урожаем томатов, рассказал в своем Instagram агроном из Николаева Виктор Свидерский.

"Гибрид "Суприм" уродил, а сбыть некуда", - констатировал специалист.

В опубликованном видео местный фермер показал немалый участок с помидорами, "за которыми уже никто не ухаживает".

Он рассказал, что никто с этим урожаем уже "ничего не делает".

"Сколько здесь помидоров - просто невероятно. Все в помидорах... Куст - невозможно поднять... И он - хороший, красивый, яркий... Свежий", - подчеркнул аграрий.

Урожай помидоров в Николаевской области (кадр из видео: instagram.com/viktor_sviderskiy)

Свидерский уточнил, что раньше урожай томатов принимал по меньшей мере завод.

Но сейчас - "Сандоры" нет, завода нет".

"Все постепенно портится... Уже глубокая осень. Холодно на улице... Томат в холоде и в дождь плохо сохраняется. Почти не сохраняется", - поделился эксперт.

Он отметил, что такой помидор - очень вкусный. И урожай этого года - очень хороший - "10 плодов на одной веточке".

"Сдавать некуда. Все портится. А почему портится? Потому что нет реализации. На завод - не сдать. Рынки - особо не берут. Супермаркеты не работают", - объяснил Свидерский и попросил всех неравнодушных поддержать украинского фермера.

Что рассказывают в сети об урожае лука

На днях в социальных сетях начали распространять также кадры, на которых можно увидеть оставленный на произвол судьбы урожай лука.

Местное издание "Николаевская правда" также сообщает, что аграрии в области вынуждены утилизировать тонны выращенных овощей.

Уточняется, что такая ситуация сложилась на фоне:

отсутствия рынков сбыта;

уничтожения перерабатывающих мощностей

Пользователи в сети сообщают, будто бы под открытым небом в Николаевской области лежат "тонны лука".

Оставленная на произвол судьбы часть урожая лука (фото: facebook.com/Роман Щасливий)

И это все, по мнению некоторых граждан, "очень досадно видеть".

Автор обнародованного в Telegram-канале "Курс Одесса" видео даже откровенно возмущен тем, что овощи выбрасывают "на мусор".

Вместо того чтобы "раздать людям".