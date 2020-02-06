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Гнатенко: ми підтримуємо селян, які виступають проти продажу землі

Новини » Політика     06.02.2020 - 08:06
Гнатенко: ми підтримуємо селян, які виступають проти продажу землі
Фото: Валерій Гнатенко (прес-служба)

За словами нардепа, селяни не розуміють, що відбувається навколо законопроекту про ринок землі

Фракція "Опозиційна платфома - За життя" виступає проти законопроекту про ринок землі, за який Верховна рада планує проголосувати у четвер, 6 лютого. Про це заявив народний депутат Валерій Гнатенко в ефірі телеканалу NewsOne, передає РБК-Україна.

За словами Гнатенка, законопроект про відкриття ринку української землі не підтримується більшістю аграріїв.

"На кону доля всієї країни, тому що влада спробує легалізувати продаж української землі. Ми розуміємо, що влада зацікавлена в максимально низькій ціні на землю. Вона сьогодні декларує європейські цінності, стверджує, що ми йдемо в Європу, але по факту пропонує зовсім інші стандарти. Влада пропонує нам, українцям, продати землю за копійки", - заявив нардеп.

Політик переконаний, що влада повинна рахуватися з думкою українців, особливо з такого важливого питання.

"Коли не хочуть чути думку українців - це велика помилка влади. Зустрічаючись на території округів з виборцями, ми бачимо, що сьогодні селяни абсолютно не розуміють, що відбувається навколо законопроекту про ринок землі. І вони не готові з таким законопроектом миритися. "Опозиційна платформа - За життя" підтримує аграріїв, і ми разом будемо робити все, щоб цей закон не був прийнятий", - резюмував Валерій Гнатенко.

Як повідомляло РБК-Україна, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що депутати будуть головуватил за законопроект про відкриття ринку землі в ніч з четверга на п'ятницю.

У четвер в Раді буде "земельна ніч", - Арахамія Рада відправила на доопрацювання закон про право на пенсію для жителів ОРДЛО
Новини України Верховна РадаРынок землиОпозиційна платформа За життя
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