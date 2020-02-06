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Гнатенко: мы поддерживаем селян, которые выступают против продажи земли

Новости » Политика     06.02.2020 - 08:06
Гнатенко: мы поддерживаем селян, которые выступают против продажи земли
Фото: Валерий Гнатенко (пресс-служба)

По словам нардепа, селяне не понимают, что происходит вокруг законопроекта о рынке земли

Фракция "Оппозиционная платфома - За життя" выступает против законопроекта о рынке земли, за который Верховная рада планирует проголосовать в четверг, 6 февраля. Об этом заявил народный депутат Валерий Гнатенко в эфире телеканала NewsOne, передает РБК-Украина.

По словам Гнатенко, законопроект об открытии рынка украинской земли не поддерживается большинством аграриев.

"На кону судьба всей страны, потому что власть попытается легализовать продажу украинской земли. Мы понимаем, что власть заинтересована в максимально низкой цене на землю. Она сегодня декларирует европейские ценности, утверждает, что мы идем в Европу, но по факту предлагает совершенно другие стандарты. Власть предлагает нам, украинцам, продать землю за копейки", - заявил нардеп.

Политик убежден, что власть должна считаться с мнением украинцев, в особенности по такому важному вопросу.

"Когда не хотят слышать мнение украинцев - это большая ошибка власти. Встречаясь на территории округов с избирателями, мы видим, что сегодня селяне совершенно не понимают, что происходит вокруг законопроекта о рынке земли. И они не готовы с таким законопроектом мириться. "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживает аграриев, и мы вместе будем делать все, чтобы этот закон не был принят", - резюмировал Валерий Гнатенко.

Как писало РБК-Украина, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что депутаты проголосуют за законопроект об открытие рынка земли в ночь с четверга на пятницу.

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Новости Украины Верховная РадаРынок землиОппозиционная платформа За життя
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