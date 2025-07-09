Google добавил в Gmail вкладку, о которой мечтали миллионы пользователей
Компания Google внедряет новую функцию в Gmail, которая призвана облегчить жизнь пользователям, страдающим от бесконечного потока писем от рассылок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на веб-сайт Tom's Guide.
Что это за функция
Новый инструмент "Управление подписками" (Manage Subscriptions) автоматически собирает в одном месте все активные подписки и позволяет отписаться от ненужных писем буквально в один клик.
Обновление появилось в виде новой вкладки в боковом меню Gmail (раздел "Еще"). Здесь отображаются все отправители, на чьи письма вы подписаны - от популярных онлайн-магазинов до случайных рассылок, на которые вы даже не помните, как попали.
Причем Gmail сразу показывает, насколько активно каждый отправитель "бомбит" ваш ящик. Рядом с каждым отправителем - кнопка для моментальной отписки.
Функция "Управление подписками" (фото: Future)
Почему эта функция важна
Ранее очистка почты означала либо массовое удаление, либо долгую ручную отписку по одной рассылке. Теперь все собрано в одном окне - это настоящий прорыв для тех, кто ценит свое время и порядок в ящике.
Для маркетологов это тоже тревожный сигнал - теперь каждое письмо должно реально заслужить место во "входящих".
Как попробовать новую функцию
На ПК вам стоит найти пункт "Управление подписками" в левой боковой панели, под разделом "Еще".
На Android функция начнет появляться у пользователей с середины июля.
На iOS также ожидается позже в этом месяце.
Если вкладка уже доступна, просто нажмите на нее, чтобы увидеть список всех подписок. Gmail покажет, как часто каждый отправитель пишет, и предложит отписаться.
Совет: сначала можно вручную просмотреть вкладки "Промоакции" и "Социальные сети", чтобы быстрее вычислить самых "шумных" отправителей.
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