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Google добавил в Gmail вкладку, о которой мечтали миллионы пользователей

Среда 09 июля 2025 13:17
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Google добавил в Gmail вкладку, о которой мечтали миллионы пользователей Google запускает вкладку, которая спасет вас от рассылок в Gmail (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания Google внедряет новую функцию в Gmail, которая призвана облегчить жизнь пользователям, страдающим от бесконечного потока писем от рассылок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на веб-сайт Tom's Guide.

Что это за функция

Новый инструмент "Управление подписками" (Manage Subscriptions) автоматически собирает в одном месте все активные подписки и позволяет отписаться от ненужных писем буквально в один клик.

Обновление появилось в виде новой вкладки в боковом меню Gmail (раздел "Еще"). Здесь отображаются все отправители, на чьи письма вы подписаны - от популярных онлайн-магазинов до случайных рассылок, на которые вы даже не помните, как попали.

Причем Gmail сразу показывает, насколько активно каждый отправитель "бомбит" ваш ящик. Рядом с каждым отправителем - кнопка для моментальной отписки.

Google добавил в Gmail вкладку, о которой мечтали миллионы пользователейФункция "Управление подписками" (фото: Future)

Почему эта функция важна

Ранее очистка почты означала либо массовое удаление, либо долгую ручную отписку по одной рассылке. Теперь все собрано в одном окне - это настоящий прорыв для тех, кто ценит свое время и порядок в ящике.

Для маркетологов это тоже тревожный сигнал - теперь каждое письмо должно реально заслужить место во "входящих".

Как попробовать новую функцию

На ПК вам стоит найти пункт "Управление подписками" в левой боковой панели, под разделом "Еще".

На Android функция начнет появляться у пользователей с середины июля.

На iOS также ожидается позже в этом месяце.

Если вкладка уже доступна, просто нажмите на нее, чтобы увидеть список всех подписок. Gmail покажет, как часто каждый отправитель пишет, и предложит отписаться.

Совет: сначала можно вручную просмотреть вкладки "Промоакции" и "Социальные сети", чтобы быстрее вычислить самых "шумных" отправителей.

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