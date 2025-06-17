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Измените эту настройку в Gmail, чтобы навсегда избавиться от рекламы

Вторник 17 июня 2025 15:30
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Измените эту настройку в Gmail, чтобы навсегда избавиться от рекламы Простой способ отключить рекламу в Gmail (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В Gmail реклама часто маскируется под обычные письма, которые выглядят как стандартные входящие. Отключить рекламу полностью можно только с подпиской Google Workspace, но есть встроенный способ убрать такие письма - без расширений и сложных настроек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Android Authority, которое специализируется на новостях об Android и других технологиях.

Где появляется реклама в Gmail

Рекламные сообщения преимущественно отображаются во вкладке "Промоакции", которая является частью системы автоматической сортировки писем - Категории. Gmail делит письма по вкладкам: "Основные", "Промоакции", "Соцсети", "Обновления" и в некоторых случаях - "Форумы". Эти категории активны по умолчанию и представлены как инструмент для борьбы с перегрузкой входящих.

На практике вкладка "Промоакции" становится основным местом размещения рекламных писем. В верхней части часто можно увидеть как минимум три спонсированных письма, а при прокрутке - еще больше.

Как отключить рекламу в Gmail

Отключить рекламу можно, деактивировав систему "Категории" входящих. После этого Gmail возвращается к единой входящей папке без деления на вкладки. Без "Промоакций" спонсированные письма исчезают.

Важно учитывать: при этом все письма будут отображаться в едином списке. Для пользователей, привыкших к фильтрации, это может создать неудобство. Однако при активном управлении почтой (архивация, удаление, отложенные письма) отсутствие вкладок не станет критичным.

Измените эту настройку в Gmail, чтобы навсегда избавиться от рекламыОтключение одной настройки достаточно, чтобы избавиться от назойливой рекламы в Gmail (фото: Android Authority)

Инструкция по отключению "Категории" входящих

На Android:

Откройте приложение Gmail, затем найдите настройки приложения. После этого выберите нужный аккаунт, далее нажмите на раздел "Категории" входящих, снимите галочку с "Промоакции" и других по желанию.

На компьютере:

Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу экрана, чтобы открыть боковую панель настроек. Затем прокрутите вниз до раздела Тип папки "Входящие", выберите "По умолчанию" и нажмите "Настроить". Снимите отметку с "Промоакций" и любых других категорий, которые вы хотите удалить, и нажмите "Сохранить".

После сохранения изменений и обновления интерфейса, все рекламные письма будут отображаться в общем списке, но уже без рекламных блоков. Настройка автоматически синхронизируется между устройствами.

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