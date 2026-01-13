ua en ru
РФ осознанно дождалась января, поставив миллионы людей в условия жутких морозов, - Мельник

Вторник 13 января 2026 08:00
РФ осознанно дождалась января, поставив миллионы людей в условия жутких морозов, - Мельник Фото: постпред Украины в ООН Андрей Мельник (Виталий Носач - РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

РФ каждый раз находит способы доказывать, что ее преступным намерениям нет предела. Ведь враг сознательно дождался января и начал атаковать инфраструктуру Украины, чтобы миллионы людей оказались в условиях жестких морозов.

Об этом заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванного на фоне недавних российских ударов по Украине, передает РБК-Украина.

"Россия намеренно дождалась начала января, когда температура в Украине опустилась до минус 15 градусов по Цельсию, чтобы нанести ряд наиболее разрушительных ударов с помощью беспилотников и ракет по нашей энергетической инфраструктуре, в результате чего миллионы гражда оказались в условиях сильного мороза", - заявил Мельник

Он также добавил, что каждый раз, когда международное сообщество считает, что Россия достигла "предела лжи и варварства", Москва вновь превосходит саму себя.

"Она находит способ опуститься еще ниже, доказывая, что ее преступным намерениям нет предела", - подытожил постпред Украины при ООН.

Совбез ООН провел заседание из-за атак РФ

Напомним, Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) 12 января провел экстренное заседание в связи с массированными атаками РФ по Украине и их последствиями.

Речь идет о миллионах украинцев, которые остались без воды, света и тепла в период жестких морозов, так как враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры и повредил коммуникации.

Как известно, коммунальщики, инженеры и энергетики работают сутками и беспрерывно, чтобы людям доставить в первую очередь тепло в период сильных январских холодов.

