В работе Vodafone, Sense Bank и Monobank произошел сбой

В работе мобильного оператора Vodafone наблюдается сбой. Также есть проблемы с Sense Bank и Monobank.

Детальнее об этом - в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о сбое в Vodafone

Некоторые абоненты мобильного оператора Vodafone жалуются, что не могут совершить телефонный вызов. При попытке совершить звонок, он сразу сбрасывается.

В компании эту проблему пока никак не комментировали.

Что известно о сбое в Sense Bank

Параллельно пользователи украинского банка под названием Sense Bank сообщили о сбое в работе мобильного приложения. В нем, в частности, не отображаются банковские карты. Вместо этого приложение отображает пустой экран.

Впрочем, на это уже отреагировали в пресс-службе финучреждения. Там говорят, что сейчас наблюдаются временные технические трудности в Sense SuperApp (онлайн банкинг в смартфоне).

"Цифровой банк сейчас переживает незапланированный технический перерыв. Мы активно работаем над восстановлением всех сервисов и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть их в строй как можно быстрее", - сообщили в Телеграм-канале Sense Bank.

Что сейчас не работает в Sense Bank:

Отображение продуктов, карт и счетов.

Переводы и обмен валюты.

Оплата услуг.

Покупка облигаций и автогражданки.

Открытие депозитов и кредитов.

Сборники и справки.

В банке отмечают, если клиенту нужна срочная помощь, то следует написать Sense Bank в любой соцсети (можно даже в комментариях под постами) или воспользоваться чатом поддержки.

Как только все системы будут восстановлены, в банке обещают немедленно сообщить об этом.

Что известно о сбое в Monobank

Кроме того, в работе украинского банка Monobank тоже есть трудности. В частности, клиентам не удается создать "банку" для сбережений. Отметим, что часто такие "банки" создают для сборов на гуммопомощь, медпомощь или на нужды военных.