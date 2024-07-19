В "Новой почте" произошел сбой: что известно

"Новая почта" предупредила клиентов о техническом сбое. Почтовый оператор сообщил о проблемах с некоторыми программными обновлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал компании.

"В связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.

В "Новой почте" уверяют, что причины сбоя уже выяснены и работа будет возобновлена ​​в ближайшее время.

"Как только поднимемся - обязательно проинформируем", - добавляет почтовый оператор.

Обновлено 10:16. В "Новой почте" заявили, что работа всех клиентских систем и сервисов возобновлена

О "Новой почте"

"Новая почта" - это украинская частная компания по логистике, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova.

В прошлом году было зафиксировано, что "Новая почта" имеет крупнейшую в Украине сеть, насчитывающую 26 500 отделений и почтоматов.